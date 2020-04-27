Эх, раз, еще раз: "Карпаты" снова выдвинули Смалийчука на пост президента УПЛ

Выборы должны состояться 25 мая, если снова не возникнут непредвиденные обстоятельства

В связи с карантином в державе выборы президента Украинской премьер-лиги перенесли уже дважды. Ранее их назначали на 7 и 27 апреля, однако продление карантина заставляло чиновников сдвигать сроки. В минувшую пятницу выборы президента Премьер-лиги перенесли на конец мая.

И вот уже в понедельник утром "Карпаты" на официальном сайте сообщили о повторном выдвижении Олега Смалийчука на пост главы УПЛ. Львовский клуб направил соответствующее официальное письмо в дирекцию лиги. На прошлой неделе "Карпаты" уже выдвигали Смалийчука на эту должность, но тогда его не включили в число кандидатов, поскольку закончился срок приема заявок. Теперь, как видим, клуб решил не затягивать процесс.

Как известно, Олег ранее работал во львовском клубе на должности вице-президента. Сейчас Смалийчук – агент, проживающий в Испании и утверждающий, что именно он устроил переход Андрея Лунина из "Зари" в "Реал". Выборы нового президента УПЛ запланированы на 25 мая. Крайний срок приема заявок – 15 мая. Вероятнее всего, подаст свою кандидатуру и Александр Шевченко, который был единственным претендентом до переноса.

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Бывший глава УПЛ швейцарец Томас Гримм не собирается баллотироваться на второй срок. Его контракт с Премьер-лигой истек 5 апреля.

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