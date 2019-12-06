Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,88
26,49

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

Эхо матча "Шахтер" – "Олимпик": Каштру рассказал, как его напугал Пятов и восхитил Марлос

6 декабря, 22:41

Перед ключевой игрой Лиги чемпионов с "Аталантой" "горняки" размялись на земляках-"олимпийцах"

Луиш Каштру

Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал победу своей команды в 17-м туре Премьер-лиги над "Олимпиком" со счетом 3:0. Напомним, за "Шахтер" "Олимпику" забили Матвиенко, Марлос и Исмаили, что позволило "горнякам" увеличить отрыв от "Динамо" до 14 очков. Таким образом "оранжево-черным" удалась успешная репетиция перед игрой за выход в 1/8 Лиги чемпионов с "Аталантой".

Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал "Олимпик"

- О чем общались с Дарио Срной после второго гола "Шахтера"? Обсуждали гол, – рассказал Луиш Каштру. – Отличный гол, команда вскрыла зону в правильное время, в правильном месте. В футболе есть свой тайминг. В этом голе все было сделано своевременно. Гол нас порадовал еще и потому, что забивший его Марлос только вернулся после травмы.

Видео гола Марлоса

Реклама

- В этом матче мы увидели состав на "Аталанту"?
- Нет. На тренировках мы постоянно делаем анализ, прогнозируем состав. У нас еще некоторое время до матча с "Аталантой" (который пройдет в Харькове 11 декабря). Теперь только "Аталанта" будет в моей голове. До этого я о них не думал, это опасно. Футбол меня научил, что можно думать только об одной игре. Нужна максимальная концентрация.

Читайте также: Непобедимые: "Шахтер" попал в огненный рейтинг с "Ливерпулем" и Криштиану Роналду

- Переживали по поводу столкновения Пятова и игрока "Олимпика" Балашова?
- Нас интересует здоровье игрока, а не возможность или невозможность его выступления в следующем матче. Думали, что будет все намного хуже. Переживали за него, как за человека. Но это был только испуг, ничего серьезного, – подытожил главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру.

В тренде
В ТОП-100 самых популярных украинских спортсменов всего 29 процентов женщин: полный рейтинг

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
17
15
2
0
48
8
40
47
Забитые 48
Пропущеные 8
Разница 40
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
ДинамоДинамоДин
16
10
3
3
34
10
24
33
Забитые 34
Пропущеные 10
Разница 24
Результаты последних матчей: В В П В Н
3
ЗаряЗаряЗар
16
9
4
3
31
13
18
31
Забитые 31
Пропущеные 13
Разница 18
Результаты последних матчей: В П В В В
4
ДеснаДеснаДес
16
9
3
4
23
10
13
30
Забитые 23
Пропущеные 10
Разница 13
Результаты последних матчей: В П Н В В
5
АлександрияАлександрияАле
16
8
3
5
18
16
2
27
Забитые 18
Пропущеные 16
Разница 2
Результаты последних матчей: П В Н В Н
6
МариупольМариупольМар
16
4
6
6
15
25
-10
18
Забитые 15
Пропущеные 25
Разница -10
Результаты последних матчей: Н П Н П В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
16
5
3
8
17
22
-5
18
Забитые 17
Пропущеные 22
Разница -5
Результаты последних матчей: В В Н П П
8
ОлимпикОлимпикОли
17
5
3
9
15
30
-15
18
Забитые 15
Пропущеные 30
Разница -15
Результаты последних матчей: П П В Н В
9
КолосКолосКол
16
5
2
9
12
28
-16
17
Забитые 12
Пропущеные 28
Разница -16
Результаты последних матчей: П В П П П
10
КарпатыКарпатыКар
16
2
5
9
12
25
-13
11
Забитые 12
Пропущеные 25
Разница -13
Результаты последних матчей: П П Н П Н
11
ЛьвовЛьвовЛьв
16
3
2
11
11
30
-19
11
Забитые 11
Пропущеные 30
Разница -19
Результаты последних матчей: П П В П П
12
ВорсклаВорсклаВор
16
3
2
11
10
29
-19
11
Забитые 10
Пропущеные 29
Разница -19
Результаты последних матчей: В П П П П

Отметим, что если в национальном первенстве "Шахтер" уже практически обеспечил себе чемпионство, то для решения турнирной задачи в еврокубках еще нужно хорошенько постараться. "Горнякам" надо обыгрывать 11 декабря "Аталанту", чтобы гарантировано выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Накануне своими мыслями о поединке "Шахтер" – "Аталанта" поделился Виктор Грачев. "МанСити" был более статусной командой, но именно с "Аталантой" будет матч года", – заявил эксперт.

Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал "Аталанту" в Италии (2:1)

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Украины Шахтер Донецк Олимпик Донецк Луиш Каштру

Источник: Канал Футбол

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Динамо" против Висенте Гомеса и сенсация от "Шахтера": результаты 16-го тура Премьер-лигиЧУ по футболу
"Динамо" в большинстве обыграло "Олимпик" и вернулось на второе место в чемпионате УкраиныЧУ по футболу
"Мариуполь" – "Шахтер": приазовцы сенсационно тормозят лидера чемпионата во главе с ТайсономЧУ по футболу
Украинский
Украинский "Золотой мяч": онлайн церемонии Футбольные звезды Украины 2019Футбол
"Шахтер" – "Олимпик": донецкое дерби закончилось разгромом гостейЧУ по футболу
"Болейте до конца!" "Шахтер" представил эпичное промо решающего матча Лиги чемпионовЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...