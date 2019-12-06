Эхо матча "Шахтер" – "Олимпик": Каштру рассказал, как его напугал Пятов и восхитил Марлос

Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал победу своей команды в 17-м туре Премьер-лиги над "Олимпиком" со счетом 3:0. Напомним, за "Шахтер" "Олимпику" забили Матвиенко, Марлос и Исмаили, что позволило "горнякам" увеличить отрыв от "Динамо" до 14 очков. Таким образом "оранжево-черным" удалась успешная репетиция перед игрой за выход в 1/8 Лиги чемпионов с "Аталантой".

Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал "Олимпик"

- О чем общались с Дарио Срной после второго гола "Шахтера"? Обсуждали гол, – рассказал Луиш Каштру. – Отличный гол, команда вскрыла зону в правильное время, в правильном месте. В футболе есть свой тайминг. В этом голе все было сделано своевременно. Гол нас порадовал еще и потому, что забивший его Марлос только вернулся после травмы.

Видео гола Марлоса

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- В этом матче мы увидели состав на "Аталанту"?

- Нет. На тренировках мы постоянно делаем анализ, прогнозируем состав. У нас еще некоторое время до матча с "Аталантой" (который пройдет в Харькове 11 декабря). Теперь только "Аталанта" будет в моей голове. До этого я о них не думал, это опасно. Футбол меня научил, что можно думать только об одной игре. Нужна максимальная концентрация.

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- Переживали по поводу столкновения Пятова и игрока "Олимпика" Балашова?

- Нас интересует здоровье игрока, а не возможность или невозможность его выступления в следующем матче. Думали, что будет все намного хуже. Переживали за него, как за человека. Но это был только испуг, ничего серьезного, – подытожил главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру.

Отметим, что если в национальном первенстве "Шахтер" уже практически обеспечил себе чемпионство, то для решения турнирной задачи в еврокубках еще нужно хорошенько постараться. "Горнякам" надо обыгрывать 11 декабря "Аталанту", чтобы гарантировано выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Накануне своими мыслями о поединке "Шахтер" – "Аталанта" поделился Виктор Грачев. "МанСити" был более статусной командой, но именно с "Аталантой" будет матч года", – заявил эксперт.

Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал "Аталанту" в Италии (2:1)

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