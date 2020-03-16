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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Эхо удаления игрока "Динамо": Михайличенко прокомментировал "прослушку" Бущана

16 марта, 13:28

Богдан Юрков

Главный тренер киевлян попросил журналистов не слушать диалоги футболистов на поле

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал ситуацию с удалением ганского футболиста своей команды Мохаммеда Кадири в матче 1/4 финала Кубка Украины против "Александрии" 1:0. Напомним, в той игре африканец схлопотал красную карточку вследствие двух желтых. При этом журналисты засняли реакцию на это удаление вратаря "Динамо" Георгия Бущана, громко возмутившегося на поле: "Почему его сразу не поменяли?!"

"Не надо слушать диалоги футболистов, – сказал по этому поводу Алексей Михайличенко. – Если следовать этому примеру, то в первом тайме можно было делать три замены после каждой карточки. А карточки у нас находят очень легко. Не буду разбирать судейство, но имея карточку, игрок должен играть внимательно и аккуратно, чтобы не давать даже прецедента для таких удалений"

Отметим, что накануне "Динамо" сыграло вничью с "Десной" 1:1 и скатилось на третью строчку турнирной таблицы чемпионата Украины. Если на этом футбольный сезон в нашей стране, в связи с коронавирусом, будет прекращен, "Динамо" рискует остаться вне зоны Лиги чемпионов.

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Динамо Киев Алексей Михайличенко Георгий Бущан Мохаммед Кадири

Источник: Профутбол

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