Экс-динамовец Калитвинцев поспособствовал антирекорду киевлян и стал лучшим игроком тура

Полузащитник "Десны" отметился голов и пасом в матче против "Динамо" в 7 туре Премьер-лиги

"Десна" в Киеве обыграла "Динамо" - 2:1. Фото ФК "Десна"

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Проиграв в воскресенье "Десне" (1:2), "Динамо" показало свой худший результат в 6 стартовых матчах за историю чемпионатов Украины – 2 победы, 2 ничьих, 2 поражения (8 очков). В последний раз хуже стартовали в заключительном первенстве СССР-1991 (1-2-3). Абсолютный же клубный антирекорд "бело-синих" после 6 поединков был в начале сезона-1946 (лишь 2 ничьих при 4 поражениях).

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Главным обидчиком киевлян в воскресенье стал экс-динамовец Владислав Калитвинцев, признанный лучшим игроком тура, на его счету гол + пас.

"Это была всего вторая моя игра против "Динамо", – рассказал он "Сегодня". – В марте с "Арсеналом" мы крупно проиграли (0:4. — Ред.), а у меня был один полумомент после углового, можно и не считать. А сейчас вот как все вышло".

В последний раз "Динамо" побеждало 3 августа. Тогда на выезде киевляне разгромили "Львов":

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге Европы

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