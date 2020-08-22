Экс-футболист сборной Украины договорился о контракте с клубом Второй лиги

Нападающий Руслан Фомин после "Мариуполя" будет выступать за харьковский "Металл"

Довольно приличный состав подбирает новичок Второй лиги Украины – харьковский "Металл". Стало известно, что к команде присоединился опытный нападающий Руслан Фомин, который в последние годы выступал за "Мариуполь". Напомним, в конце июля "Мариуполь" покинули тренер и многолетний лидер.

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34-летнего форварда в состав "Металла" добавил авторитетный ресурс TransferMarkt, сообщив об однолетнем контракте. На данный момент Фомина оценивают в 300 тысяч евро, а максимальной его стоимость (1,8 млн) была в 2009 году. Руслан – уроженец Харьковской области, является воспитанником "Арсенала". Выступал за сборные Украины разных возрастных категорий, но до главной команды не дошел. Также он играл в чемпионатах Азербайджана, Казахстана, Греции, а в Украине – в "Шахтере", "Металлисте", "Черноморце".

В начале июля мы писали, что в Харькове создали еще один футбольный клуб. Главным тренером харьковского коллектива будет бывший защитник "Шахтера", "Металлиста" и сборной Украины 37-летний Александр Кучер.

Смотрите, как Руслан забивал за "Мариуполь" в ворота "Колоса" в прошлом сезоне:

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