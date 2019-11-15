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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Экс-игрок "Динамо" и "Вердера" стал главным тренером "Ворсклы"

15 ноября, 16:23

Юрий Максимов вернулся в Украину

Юрий Максимов

Юрий Максимов

Юрий Максимов назначен новым главным тренером "Ворсклы", сообщает официальный сайт полтавчан.

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Последним клубом Максимова была азербайджанская "Кешля", которую он покинул прошлым летом. Под его руководством команда выиграла Кубок Азербайджана в сезоне 2017/18.

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Максимов – экс-игрок "Динамо" и "Вердера". В Украине наставник известен по работе с ЦСКА, "Оболонью", "Кривбассом" и донецким "Металлургом".

Позднее он возглавлял российскую "Мордовию" и казахстанский "Тараз". На посту главного тренера "Ворсклы" Максимов сменил Виталия Косовского, который был отправлен в отставку.

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Ранее мы писали, что главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру назвал позором расистский скандал в матче "Шахтер" – "Динамо" и после заявления покинул пресс-конференцию.

Между тем "Динамо" не спешит признавать вину своих фанов в расистском сканале и просит разобраться. Киевляне призывают подключиться следственные органы, собрать фото- и видеофакты, которые бы пролили свет на произошедшее.

Смотрите, как болельщики "Динамо" довели до слез игроков "Шахтера" Тайсона и Дентиньо

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чемпионат Украины Ворскла Полтава Юрий Максимов

Источник: Официальный сайт ФК "Ворскла"

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