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Экс-игрок сборной Украины Михалик устроил драку на Рождественском турнире, играя в форме москвичей

9 января, 11:51

Команда Тараса выступала в экипировке "Локомотива" с рекламой российских железных дорог

Тарас Михалик

Тарас Михалик / Фото: Twitter

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Бывший полузащитник сборной Украины Тарас Михалик, который на данный момент выступает за "Волынь", стал участником потасовки на Рождественском турнире, где играл за клуб из родного города Любешов. Ранее мы писали, что 35-летний Тарас Михалик подписал контракт с "Волынью".

В одном из матчей, проходивших в Луцке, 36-летний футболист не выдержал и набросился на соперника после ряда грубых эпизодов. По итогам стычки Тарас был удалён с поля и не сумел доиграть встречу до конца. Любопытно, что команда Михалика играла в форме московского "Локомотива", цвета которого в последние годы защищал хавбек, и с рекламой российских железных дорог – РЖД – на футболках.

Ранее Михалик защищал цвета киевских ЦСКА и "Динамо", "Закарпатья". В сборную Украины Тарас вызывался с 2006 по 2012 год. За национальную команду провел более 30 матчей. "Локомотив" Михалик покинул в мае и подумывал завершить игровую карьеру.

"Я не буду продлевать контракт, матч последнего тура с "Уфой" станет для меня последним в составе "Локомотива". Честно говоря, склоняюсь к тому, чтобы завершить карьеру, – сказал Михалик. – Сейчас не рассматриваю никаких вариантов, собираюсь домой, в Луцк, уже сижу на чемоданах, собираю вещи. Максимум, как вариант, поиграю в местной "Волыни", но 50 на 50, решаю, играть или нет".

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