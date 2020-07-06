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Экс-игрок "Шахтера": "Динамо" деградирует, у них нет никаких сдвигов"

6 июля, 11:08

Александр Трикиша Александр Трикиша

Киевляне проиграли "горнякам" все четыре матча в чемпионате Украины

Бывший футболист донецкого "Шахтера" и сборной Украины Вячеслав Шевчук в эфире программы "Великий футбол" на канале "Футбол 1" поделился своими мыслями о поединке его бывшей команды против киевского "Динамо" (3:2) в 29-м туре чемпионата Украины.

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В современном футболе очень важны тактические моменты. Я много раз говорил, что у "Динамо" нет никаких сдвигов в плане тактики и организации игры. "Динамо" высоко прессинговало, но "Шахтер" очень легко выходил из-под давления. Это тактический аспект. "Горняки" были правильно сгруппированы.

Сейчас "Динамо" очень сложно. Ключевые и основные игроки вылетают. Тренерскому штабу приходится подключать молодых футболистов. Дебютировал Сирота, центральным защитником справа был Кадири, также травмирован Миколенко, кроме того, в атаке идет постоянная ротация – тренер не может найти баланс в стартовом составе. Наставник киевлян постоянно сталкивается с подобными проблемами.

Динамовцам было очень важно показать настрой и характер. В первом тайме мы этого не увидели. Во второй половине встречи тренер произвел несколько замен, после которых они заиграли по-другому. Но и "Шахтер" расслабился. "Динамо" деградирует. За этот год команда стала играть хуже, чем раньше. Когда придет новый тренер, нужно время, чтобы вытянуть динамовцев на уровень прошлогодней давности", – цитирует эксперта footballua.tv.

Ранее Михайличенко рассказал о реакции Суркиса в раздевалке после победы "Шахтера" над "Динамо". Главный тренер киевлян, как и босс столичного клуба, призывает своих игроков побыстрее забыть этот результат.

Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал "Динамо" после карантина:

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Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
29
24
3
2
72
22
50
75
Забитые 72
Пропущеные 22
Разница 50
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
ДеснаДеснаДес
29
17
4
8
55
25
30
55
Забитые 55
Пропущеные 25
Разница 30
Результаты последних матчей: В В П В П
3
ДинамоДинамоДин
29
17
4
8
60
30
30
55
Забитые 60
Пропущеные 30
Разница 30
Результаты последних матчей: П П В В В
4
ЗаряЗаряЗар
29
16
6
7
46
25
21
54
Забитые 46
Пропущеные 25
Разница 21
Результаты последних матчей: Н Н В П В
5
АлександрияАлександрияАле
29
13
5
11
42
42
0
44
Забитые 42
Пропущеные 42
Разница 0
Результаты последних матчей: Н П П П П
6
КолосКолосКол
29
9
2
18
31
55
-24
29
Забитые 31
Пропущеные 55
Разница -24
Результаты последних матчей: П В П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
28
11
4
13
36
40
-4
37
Забитые 36
Пропущеные 40
Разница -4
Результаты последних матчей: В П П В В
8
МариупольМариупольМар
27
8
9
10
29
41
-12
33
Забитые 29
Пропущеные 41
Разница -12
Результаты последних матчей: В В Н Н П
9
ВорсклаВорсклаВор
28
7
7
14
22
43
-21
28
Забитые 22
Пропущеные 43
Разница -21
Результаты последних матчей: Н Н В Н Н
10
ОлимпикОлимпикОли
28
6
6
16
23
45
-22
24
Забитые 23
Пропущеные 45
Разница -22
Результаты последних матчей: П Н В Н П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
29
5
9
15
22
47
-25
24
Забитые 22
Пропущеные 47
Разница -25
Результаты последних матчей: Н Н П П П
12
КарпатыКарпатыКар
24
2
9
13
19
42
-23
15
Забитые 19
Пропущеные 42
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н Н П П

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чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк Вячеслав Шевчук

Источник: Сегодня|Спорт

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