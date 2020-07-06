Экс-игрок "Шахтера": "Динамо" деградирует, у них нет никаких сдвигов"

Бывший футболист донецкого "Шахтера" и сборной Украины Вячеслав Шевчук в эфире программы "Великий футбол" на канале "Футбол 1" поделился своими мыслями о поединке его бывшей команды против киевского "Динамо" (3:2) в 29-м туре чемпионата Украины.

Реклама

Читайте также: "Десна" разгромила "Колос" и обошла "Динамо": Тотовицкий забил "шедевр" прямым ударом с углового

В современном футболе очень важны тактические моменты. Я много раз говорил, что у "Динамо" нет никаких сдвигов в плане тактики и организации игры. "Динамо" высоко прессинговало, но "Шахтер" очень легко выходил из-под давления. Это тактический аспект. "Горняки" были правильно сгруппированы.

Сейчас "Динамо" очень сложно. Ключевые и основные игроки вылетают. Тренерскому штабу приходится подключать молодых футболистов. Дебютировал Сирота, центральным защитником справа был Кадири, также травмирован Миколенко, кроме того, в атаке идет постоянная ротация – тренер не может найти баланс в стартовом составе. Наставник киевлян постоянно сталкивается с подобными проблемами.

Динамовцам было очень важно показать настрой и характер. В первом тайме мы этого не увидели. Во второй половине встречи тренер произвел несколько замен, после которых они заиграли по-другому. Но и "Шахтер" расслабился. "Динамо" деградирует. За этот год команда стала играть хуже, чем раньше. Когда придет новый тренер, нужно время, чтобы вытянуть динамовцев на уровень прошлогодней давности", – цитирует эксперта footballua.tv.

Ранее Михайличенко рассказал о реакции Суркиса в раздевалке после победы "Шахтера" над "Динамо". Главный тренер киевлян, как и босс столичного клуба, призывает своих игроков побыстрее забыть этот результат.

Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал "Динамо" после карантина:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама