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Экс-тренер "Динамо" без работы не останется: сегодня он возглавит "Олимпик"

2 сентября, 10:03

Донецкий клуб предложил работу Висенте Гомесу

Тренеры "Динамо" - Михаил Михайлов и Висенте Гомес

Тренеры "Динамо" - Михаил Михайлов и Висенте Гомес / Фото: Facebook

Донецкий "Олимпик" возглавит бывший тренер киевского "Динамо" испанец Висенте Гомес. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Игорь Бурбас. Напомним, что в середине августа донецкий клуб уволил Жулио Сезара, а в последних матчах его подменял Игорь Климовский.

"Висенте Гомес – новый главный тренер ФК "Олимпик". Завтра (в понедельник – прим.) испанца официально представят команде. Климовский войдет в новый штаб ассистентом. А длительные переговоры с турецким тренером не увенчались успехом", – написал Бурбас в Twitter.

Жулио Сезар возглавил "Олимпик" в межсезонье, под его руководством клуб потерпел четыре поражения в стартовых матчах Премьер-лиги. После его ухода временно команду возглавил Игорь Климовский. В первом матче он сумел отобрать очки у "Динамо" (1:1), но затем разгромно проиграл "Шахтеру" (0:4).

Отметим, что Висенте Гомесу – 47 лет. Он родом из Бильбао. Свою тренерскую практику Гомес начал в "Атлетике" в 2000 году. А последним местом его работы перед июньским возвращением в "Динамо" был московский "Спартак". В столичном клубе Гомес исполнял роль ассистента Сергея Реброва.

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чемпионат Украины Олимпик Донецк Висенте Гомес

Источник: Сегодня|Спорт

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