Экс-тренер киевского "Динамо" возглавил "Олимпик"

Висенте Гомес подписал контракт с донецким клубом на один сезон

Висенте Гомес с президентом "Олимпика" / Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин объявил о подписании контракта с Висенте Гомесом. Отныне 47-летний испанский специалист – новый главный тренер донецкой команды. Висенте поставил подпись под контрактом с клубом сроком на один год.

Свою тренерскую практику Висенте Гомес начал в 2000-м году получив в баскском клубе "Атлетик" (Бильбао) свою первую группу ребят из команды U-12.

В последующие почти 14 лет своей профессиональной деятельности он возглавлял команды U-14, U-15, U-16, U-17, U-18 и U-19.

В сезоне 2006/07 Гомес был ассистентом главного тренера Мане Пардо основной команды "Атлетика".

С 2008 по 2011 годыотвечал в клубе за аудиовизуальный и скаутский департамент. В этот же период Висенте оказывал содействие департаменту психологии, разработав обучающую программу для тренерского состава.

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С 2012 по июнь 2014-го возглавлял клубную команду "Атлетика" выступавшую в третьем дивизионе испанского чемпионата.

В июле 2014-го подписал годичный контракт с киевским "Динамо", став во главе команд U-19 и U-21.

В дальнейшем работал ассистентом главного тренера в первой команде "Динамо" с Сергеем Ребровым и Раулем Рианчо до 2017-го года, когда коллектив возглавил Александр Хацкевич.

В сезоне 2019/2020 вернулся в "Динамо" на должность ассистента главного тренера, где и работал до недавнего времени.

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Игорь Климовский войдет в тренерский штаб Висенте в качестве его ассистента, Антон Дяченко продолжит работать с командой в качестве тренера по физподготовке, а Николай Савченко со своим помощником Тимуром Чоларией будут тренировать вратарей.

"Мы вели переговоры с Висенте еще перед началом чемпионата и очень хотели пригласить его. Но на тот момент мы не понимали, получит ли наш клуб право играть в Премьер-лиге. А когда проблема с аттестатом решилась, Висенте уже был в "Динамо". Мы банально не успели, – говорит президент "Олимпика" Владислав Гельзин. – Сейчас же "звезды сошлись": мы попрощались с Жулио Сезаром, поскольку команда не давала результат, а Висенте, в то же время, покинул "Динамо". Мы знаем его как отличного специалиста, который хорошо знаком с нашим чемпионатом. Гомес великолепно проявил себя при работе с Сергеем Ребровым в "Динамо", когда киевляне успешно выступили в Лиге чемпионов. Кроме того, мы получили много самых лестных отзывов о Висенте и его работе от наших нынешних сотрудников, которым довелось поработать с ним в киевском клубе".

Напомним, что в последнем туре "Олимпик" проиграл "Шахтеру" – 0:4 и занимает последнее место в Премьер-лиге.

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