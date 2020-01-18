Экс-тренера "Динамо" обвинили в расизме: прозвучал ответ клуба из Донецка

Донецкий "Олимпик" заявил, что Селюк спекулирует на теме расизма, "как и в случае с Гвардиолой"

Висенте Гомес и его подопечные / Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

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Донецкий "Олимпик" отреагировал на заявление Дмитрия Селюка – известного агента, в последнее время активно сотрудничающего с киевским "Динамо", который накануне обвинил в расизме Вистенте Гомеса – бывшего ассистента главного тренера киевлян Сергея Реброва, а ныне наставника "Олимпика". "Он – чистый расист. Он против всех африканцев", – говорил в его адрес Селюк.

"No to Seluk. No to racism", – так озаглавил свою реакцию на обвинения со стороны Дмитрия Селюка донецкий "Олимпик"

Дмитрий Селюк. Фото – segodnya.ua

"Летом 2019 года на наш клуб с предложением о сотрудничестве вышел российско-украинский агент Селюк. Дмитрий известен украинским болельщикам как человек, подаривший футбольному миру Яя Туре. Собственно, на этом его заслуги перед футболом исчерпываются. Напомним, чем закончилась карьера Туре в "Ман Сити". На закате карьеры ивуариец понизил к себе требования, за что Пеп Гвардиола перестал ставить футболиста в состав. Дмитрий Селюк не нашел ничего лучше, чем выступить с откровенными оскорблениями в адрес одного из самых авторитетных тренеров современности. Выглядело это несолидно", – говорится с заявлении "Олимпика"

Висенте Гомес / Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

"Несмотря на тот скандал, учитывая опыт и связи агента, руководство "Олимпика" действительно пользовалось услугами Селюка во время комплектации команды летом. Дмитрий уверял: футболисты, которых он порекомендует, станут главными фигурами в "Олимпике". В итоге из того обилия футболистов, которые приезжали по протекции агента, мы оставили лишь двоих. Но и они оказались не профпригодны и вряд ли задержались бы даже в первой лиге Украины", – продолжает донецкий "Олимпик"

Смотрите, как "Олимпик" играл в чемпионате с "Динамо"

"После прихода Висенте Гомеса игра "Олимпика" преобразилась. Тренер сделал ставку на других игроков, а пришедших в клуб от Селюка слабых исполнителей отправил в резерв. "Олимпик" выдал серию из четырех побед, благодаря которой сейчас имеет отличные шансы побороться за попадание в первую шестерку чемпионата"

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"Обвинения Селюка в адрес Висента Гомеса в расизме настолько абсурдны, что их трудно как-то прокомментировать. Под руководством испанца новыми лидерами дончан стали иранец Шахаб Захеди и француз Максим Тейшейра. Оправившись от травмы, на поле появился сенегалец Матар Диэйе. Главными критериями комплектации команды в "Олимпике" всегда являлись профессионализм, квалификация, талант и отношение к делу, но уж точно не расовая принадлежность"

Селюк и его знаменитый клиент Яя Туре

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"Риторика Селюка идентична той, что и в случае с Гвардиолой. Агент просто недоволен тем фактом, что тренер отказался от услуг его футболистов. Но спекулировать на теме расизма (в то время, когда от него страдают десятки тысяч по всему миру) – цинично и несолидно", – подытожили в донецком "Олимпике"

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