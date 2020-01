Экс-тренера "Динамо" обвинили в расизме: прозвучал ответ клуба из Донецка

Донецкий "Олимпик" отреагировал на заявление Дмитрия Селюка – известного агента, в последнее время активно сотрудничающего с киевским "Динамо", который накануне обвинил в расизме Вистенте Гомеса – бывшего ассистента главного тренера киевлян Сергея Реброва, а ныне наставника "Олимпика". "Он – чистый расист. Он против всех африканцев", – говорил в его адрес Селюк.

"No to Seluk. No to racism", – так озаглавил свою реакцию на обвинения со стороны Дмитрия Селюка донецкий "Олимпик"