Экс-вратарь сборной Украины: "Российский чемпионат всегда был выше уровнем, чем УПЛ"

Бывший вратарь сборной Украины Андрей Дикань, который большую часть своей карьеры выступал в чемпионате России, сравнил уровень украинской Премьер-лиги и российского элитного дивизиона. Напомним, что Дикань завершил карьеру в 2016 году в "Краснодаре". А сейчас работает тренером харьковского "Металла".

"В России клубная структура и организация футбольного процесса продуманнее. Куда ни плюнь, все упирается в финансы. Организация, подготовка тренировочного процесса, базы, стадионы, качественные футболисты, телекартинка, обслуживающий персонал. Если в украинских командах один-два массажиста, то в российских — пять-шесть. Футболисты по потенциалу практически одного уровня. Не вижу разницы между украинскими и российскими футболистами. Я не помню, чтобы украинский чемпионат когда-нибудь превосходил российский. Все время какая-то разница была. Больше или меньше — зависело от конкретного сезона. Но российский чемпионат всегда был выше уровнем", – заявил Дикань в интервью журналу "Футбол".

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Андрей Дикань / Фото: Dynamo.kiev.ua

За свою карьеру Дикань также успел поиграть за "Кубань", "Таврию", "Терек", "Спартак" и другие клубы. На его счету восемь матчей в футболке сборной Украины. В начале 2014 года футболист принял российское гражданство.

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