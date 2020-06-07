"Еще не так хорош в последней трети, как Мораес": мнение Каштру и полный обзор "Шахтер" – "Десна"

В первом матче 25 тура Премьер-лиги донецкий "Шахтер" обыграл в Киеве "Десну"со счетом 3:2 и теперь всего в двух победах от титула в чемпионате Украины. Главный тренер "горняков" Луиш Каштру оценил своих подопечных в этом поединке, уделив внимание автору первого гола Фернандо.

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"Сложная игра против команды, которая борется за место в Лиге чемпионов. Мы очень быстро забили первый гол и смогли полностью контролировать первый тайм. Во втором по держанию мяча были чуть хуже. До перерыва было больше вариативных атак как на флангах, так и в середине, во второй половине – не так просто. Если обсуждать матч глобально, мы доминировали. Ранний гол действительно помогает команде и делает более комфортной игру. Результат 3:2 дает нам 3 очка. Мы хотим стать чемпионами и очень близки к этому".

Смотрите полный обзор матча "Шахтер" – "Десна"

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Оценил Каштру и автора первого гола Фернандо: "Он более быстр, возможно, чуть сильнее физически, но еще не так хорош в последней трети, как Мораес. Он еще молод и растет, потому мы ждем правильных моментов, чтобы выпускать его. Теперь мы поняли: Фернандо в принципе развился до такой степени, что может провести на поле большую часть матча. Мораес очень компетентен, это игрок сборной. Фернандо еще очень молод, но уже показывает очень интересную игру".

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"Марлос сейчас переживает хороший момент. Очень квалифицированный футболист, а его технические возможности, его компетентность в коллективных действиях – не новость. Он очень важен для нас. Плюс он забивает голы. Но важно сказать, что вся команда была очень компетентна".

Смотрите, как Фернандо забивал "Десне"

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