Українська
$ 27,18
30,66

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Еще в одном украинском футбольном клубе зафиксировали вспышку коронавируса

3 июля, 17:59

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Запорожский "Металлург" не сыграет матч Первой лиги против "Руха" в субботу

Очередной украинский клуб стал жертвой коронавируса. После проблем у львовских "Карпат" и "Руха", донецкого "Олимпика" новая инфекция обнаружена в запорожском "Металлурге" – клубе Первой лиги. Завтра, в субботу, футболисты с юга страны должны были играть в гостях с "Рухом", однако из-за коронавируса матч перенесли на неопределенный срок. Кстати, сегодня Премьер-лига подтвердила исключение "Карпат" из элиты.

Реклама

В "Металлурге" узнали о заболевании сегодня, когда команда уже приехала во Львов, о чем сайту tribuna.com сообщил директор "Металлурга" Максим Лупашко:

"Да, у нас есть положительные результаты тестирования на коронавирус. Вчера мы прошли тестирование, а сегодня пришел ответ, есть подозрения. Поэтому мы попросили перенести завтрашний матч с "Рухом", будем еще делать повторный тест завтра".

"Металлург" подал в ПФЛ прошение о переносе поединка, и руководство лиги его удовлетворило. Информация об этом появилась на сайте ПФЛ. На данный момент "Рух" занимает пятое место в Первой лиге с отставанием от тройки лидеров на одно очко. Команда из Запорожья – на 15-й, предпоследней, позиции.

В пятницу Премьер-лига назвала лучшего тренера и игрока июня.

Смотрите, как запорожский "Металлург" играл с "Зарей" в чемпионате Украины в 2015 году:

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Украины Металлург Запорожье первая лига коронавирус Рух Винники Рух Львов

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Супергол пяткой Цыганкова, ужас Каргбо и сенсация от Чернигова: обзор матча-триллера
Супергол пяткой Цыганкова, ужас Каргбо и сенсация от Чернигова: обзор матча-триллера "Десна" – "Динамо"Футбол
"Мариуполь" – "Ворскла": где смотреть полуфинал Кубка УкраиныЧУ по футболу
У
У "Шахтера" новый дизайн клубного автобуса: смотрите фото машины чемпионовЧУ по футболу
Владимира Шарана в
Владимира Шарана в "Александрии" может заменить бывший тренер киевского "Динамо"ЧУ по футболу
Вот это драма! 16-летний вратарь берет три пенальти и выводит
Вот это драма! 16-летний вратарь берет три пенальти и выводит "Ворсклу" в финал Кубка на "Динамо"ЧУ по футболу
В Харькове создали еще один футбольный клуб, его возглавит бывший игрок
В Харькове создали еще один футбольный клуб, его возглавит бывший игрок "Шахтера"ЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять