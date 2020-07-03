Еще в одном украинском футбольном клубе зафиксировали вспышку коронавируса

Запорожский "Металлург" не сыграет матч Первой лиги против "Руха" в субботу

Очередной украинский клуб стал жертвой коронавируса. После проблем у львовских "Карпат" и "Руха", донецкого "Олимпика" новая инфекция обнаружена в запорожском "Металлурге" – клубе Первой лиги. Завтра, в субботу, футболисты с юга страны должны были играть в гостях с "Рухом", однако из-за коронавируса матч перенесли на неопределенный срок. Кстати, сегодня Премьер-лига подтвердила исключение "Карпат" из элиты.

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В "Металлурге" узнали о заболевании сегодня, когда команда уже приехала во Львов, о чем сайту tribuna.com сообщил директор "Металлурга" Максим Лупашко:

"Да, у нас есть положительные результаты тестирования на коронавирус. Вчера мы прошли тестирование, а сегодня пришел ответ, есть подозрения. Поэтому мы попросили перенести завтрашний матч с "Рухом", будем еще делать повторный тест завтра".

"Металлург" подал в ПФЛ прошение о переносе поединка, и руководство лиги его удовлетворило. Информация об этом появилась на сайте ПФЛ. На данный момент "Рух" занимает пятое место в Первой лиге с отставанием от тройки лидеров на одно очко. Команда из Запорожья – на 15-й, предпоследней, позиции.

В пятницу Премьер-лига назвала лучшего тренера и игрока июня.

Смотрите, как запорожский "Металлург" играл с "Зарей" в чемпионате Украины в 2015 году:

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