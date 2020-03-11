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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Если бы у нас был VAR, доигрывали бы тренерскими составами", – наставник "Ингульца" о матче Кубка Украины

11 марта, 19:50

Вадим Авдасев

"Минай" прошел в полуфинальный раунд благодаря успеху в серии пенальти

В среду проходят три матча 1/4 финала Кубка Украины. В одном из них в противостоянии двух команд первой лиги "Минай" обыграл "Ингулец" в серии пенальти и вышел в полуфинал. Основное и дополнительное время завершилось ничьей 1:1.

После встречи главный тренер гостей Сергей Лавриненко поделился своими впечатлениями о дуэли. Пожелал хорошего пути коллективу из Закарпатья и вспомнил о судьях:

"Получилась интересная кубковая игра. Как для первого весеннего матча был хороший, даже высокий уровень. Хочу поздравить "Минай" с выходом в полуфинал. Я пожелал его тренеру пройти тот путь, который мы преодолели в прошлом сезоне – дойти как минимум до финала.

Я доволен своими ребятами, хотя у нас были кадровые проблемы. К тому же длительное время мы играли в меньшинстве. Команды хорошо другу к другу относились, не было подлых ударов. А судья испортил игру лишними свистками, хотя для него матч не был сложным. Если бы сегодня работал VAR, то доигрывали бы матч тренерскими составами. Класс арбитра – это держать игру под контролем".

За времена независимости "Минай" стал девятым клубом из не элитного дивизиона, который вышел в полуфинал Кубка страны.

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В последнем туре чемпионата судьи Премьер-лиги установили рекорд по красным карточкам.

Смотрите, как "Ингулец" играл в финале Кубка Украины-2019 против "Шахтера"

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