"Если бы в футболе не получилось, мог сделать карьеру в музыке": правила жизни полузащитника "Шахтера"

Бразильский полузащитник донецкого "Шахтера" Алан Патрик, который забил пенальти "Базелю" в 1/4 финала Лиги Европы, в рамках проекта "Правила жизни" в приложении "Shakhtar Club" рассказал о своем переезде в Украину, адаптации молодых бразильцев, чем отличаются тренерские подходы Луческу, Фонсеки и Каштру, а также, кто был кумиром его детства.

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О кумире. "Когда мне было 12-13 лет, Роналдиньо играл в "Барселоне". Тогда он был на высочайшем уровне. Я останавливался и бросал любые дела, чтобы посмотреть его игру, – вспомнил полузащитник. – Это был кумир многих бразильцев. Думаю, и ребят других национальностей тоже. Когда ты был ребенком, ты мечтал быть точно таким же, как кумир, делать такие же финты. Ему удавалось передавать радость игры в футбол и меня это очень завлекало".

Алан Патрик / Фото: Reuters

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О переходе в "Шахтер". "Когда "Шахтер" впервые мной заинтересовался – что-то не получилось. Затем через 6 месяцев мы начали серьезные переговоры, и все произошло. "Шахтер" был хорошим вариантом для меня, потому что там было много бразильцев. Это больше всего меня привлекло. Это очень важно для адаптации.

Я мог пойти по следам других бразильцев, которые оставили след в истории "Шахтера". Как Фернандиньо, например. Думаю, этот человек запомнился здесь всем. Он сделал большой вклад в историю "Шахтера". Еще в Бразилии я старался наблюдать за старшими игроками – что они делали и как они делали. Тогда в "Шахтере" все бразильцы были с супер качествами. Я приехал совсем молодым, и, слава богу, мне удалось многому у них научиться".

О тренерах "Шахтера". "Фонсека совсем другой, не такой как Луческу в тактическом плане. Я очень многому научился с Фонсекой и я ему очень благодарен за все. Сейчас у нас новый тренер, который тоже очень много помогает. У него схожие характеристики. Он хочет видеть "Шахтер", который играет вперед, и как наша команда демонстрирует атакующий футбол.

В повседневной жизни Каштру любит общаться с игроками. Он чуть более открыт и часто шутит. У Фонсеки тоже такое было, но он был более серьезным. По стилю игры Луиш немного отличается тактически, но цель одна – играть вперед и играть в красивый футбол".

Алан Патрик с партнерами по "Шахтеру" / Фото: Reuters

Об адаптации молодых бразильцев в Украине. "Это очень личное. Кто-то адаптируется быстрее, кому-то нужно время. На это влияет много факторов. Лично для меня переезд из Бразилии в Украину был тяжелым. Здесь все по-другому. Другая культура, другая еда, другие люди. Но это опыт, который многому научил меня. Я узнал много нового, я повзрослел и сейчас я смотрю назад и понимаю, что оно того стоило.

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Мы стараемся говорить с молодыми ребятами, давать им советы. Конечно, многое зависит от того, хотят ли они слышать и учиться. Я всегда готов помочь и дать совет, чтобы они избежали тех ошибок, которые совершил я или другие ребята".

Алан Патрик / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

О музыке. "Музыка помогает переключиться с футбола. Мой день начинается с музыки. Люблю проснуться и сразу включить музыку. Она заставляет радоваться. Я всегда ее любил. С самого раннего возраста постоянно слушали музыку с отцом. Мне было очень интересно научиться играть на каком-то музыкальном инструменте, поэтому эта любовь живет во мне по сей день. Если бы в футболе ничего не получилось, то музыка была бы для меня одним из вариантов карьеры".

Смотрите, как Алан Патрик забивал "Базелю"

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