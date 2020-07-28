"Если он уйдет из "Динамо", то примет мудрое решение": бывший футболист защищает Луческу

Бывший румынский футболист Кристи Мунтяну считает, что имидж Мирчи Луческу больше пострадает из-за скандала с возможным увольнением тренера из киевского "Динамо". Напомним, вчера появилось письмо Луческу, в котором он отказывался работать в "Динамо" из-за давления со стороны ультрас.

"Если он уйдет из киевского "Динамо", то примет самое мудрое решение. Мирча Луческу – слишком большой тренер, чтобы работать в такой атмосфере. С моей точки зрения, решение отказаться от работы в "Динамо" было бы самым мудрым. На данный момент его имя больше, чем имя команды. Это правда! На данный момент имя Луческу больше, чем имя "Динамо" Киев. За последние 10-15 лет у Луческу было больше трофеев, чем у всего клуба.

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Дело не в том, что он может пойти на компромисс. Но я думаю, что он должен сказать: "Я слишком стар, чтобы работать в этой атмосфере! Не хотите меня? До свидания!" Я был бы этому только рад. Это также зависит от того, что сказал ему президент "Динамо" Игорь Суркис, который является важной фигурой в Украине. Кто знает, с кем Суркис хочет реализовать свои амбиции, а Луческу оказался между ними", – заявил Мунтяну изданию Sport.ro.

Как мы писали ранее, тренер "Динамо" Луческу прилетел в Киев, но потерял ассистента. Румынский специалист будет работать без многолетнего помощника Александра Спиридона.

Смотрите, как "Динамо" играло в завершившемся сезоне:

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