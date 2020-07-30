"Если с Луческу не выйдет, нужно поменять всех вас": Суркис – футболистам "Динамо"

В четверг новый главный тренер "Динамо" Мирча Луческу был представлен и журналистам, и игрокам своего нового клуба. Вечером Луческу на первой тренировке в "Динамо" рассказал, что думает о киевских футболистах.

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Интересно, что перед командным составом выступил и президент клуба Игорь Суркис. Его слова, в которых он намекнул футболистам об их уровне, зафиксировали на видео работники "Динамо":

"Мирча хочет трофеев. Но трофеев не для себя, а, прежде всего, для вас. Я вам представляю нового главного тренера. Вы все его прекрасно знаете. Многие из вас помнят, как этот тренер вас же и обыгрывал. А теперь он пришел сюда, чтобы решать другие задачи: обыгрывать уже тех, с кем он построил систему, команду. Мы с ним много говорили: система есть, но теперь нужна ваша воля, чтобы вы работали в тренировочном процессе и все перекладывали на футбольном поле. Я считаю, что если с этим тренером у вас не получится, тогда, наверное, надо будет менять всех вас. Успехов вам и всего самого доброго".

Смотрите видео представления нового тренерского штаба на клубной базе "Динамо":

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Смотрите, как пять лет назад отмечали 70-летие Луческу:

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