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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Это цирк": Вацко высмеял пенальти, назначенный в пользу "Динамо" в игре с "Днепром-1"

29 сентября, 19:52

Судья Абдула "купился" на артистизм Беседина, поставив скандальную "точку" в матче на НСК "Олимпийский"

Победа "Динамо" оказалась скандальной

Победа "Динамо" оказалась скандальной / Фото: Facebook

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Известный футбольный комментатор Виктор Вацко высмеял пенальти, назначенный в пользу киевского "Динамо" в игре с "Днепром-1" в рамках девятого тура чемпионата Украины по футболу. Напомним, в воскресенье на НСК "Олимпийский" Алексей Михайличенко добыл четвертую кряду победу у руля киевлян, причем снова сухую – на этот раз со счетом 2:0.

Однако второй гол "Динамо" в ворота "Днепра-1" был забит с 11-метрового, справедливость которого вызывает большие вопросы. Судя по повтору, заработавший пенальти форвард киевлян Артем Беседин "рисовал" нарушение правил, а рефери матча – харьковчанин Анатолий Абдула – "клюнул" на этот артистизм нападающего. В итоге Виктор Цыганков закрепил победу киевлян (2:0), приведя приговор судьи в исполнение удачным ударом с "точки".

Читайте также: Скандал после игры "Мариуполь" – "Динамо": Бабич обвинил судью в помощи команде Михайличенко

"Непревзойденное пенальти в ворота "Днепра-1" назначил Абдула. Цирк", – написал у себя в Twitter Виктор Вацко по поводу скандального 11-метрового в пользу "Динамо"

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В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
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9
0
0
28
6
22
27
Забитые 28
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Разница 22
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2
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9
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4
9
17
Забитые 13
Пропущеные 4
Разница 9
Результаты последних матчей: В П В Н В
3
ДинамоДинамоДин
9
5
2
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18
7
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17
Забитые 18
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АлександрияАлександрияАле
9
5
1
3
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9
3
2
4
10
11
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11
Забитые 10
Пропущеные 11
Разница -1
Результаты последних матчей: П В П В П
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9
2
3
4
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15
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9
Забитые 7
Пропущеные 15
Разница -8
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ВорсклаВорсклаВор
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Как мы писали ранее, "Динамо" отказалось продавать Цыганкова немцам. Экс-наставник киевлян Александр Хацкевич подтвердил, что лидер команды мог перебраться в чемпионат Германии, но украинский клуб не отпустил своего вингера в "Хоффенхайм" за 20 миллионов евро.

Смотрите, как Цыганков забивает за "Динамо" и сборную Украины

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чемпионат Украины Динамо Киев арбитр Виктор Вацко Днепр-1 Анатолий Абдула

Источник: Сегодня|Спорт

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