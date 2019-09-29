"Это цирк": Вацко высмеял пенальти, назначенный в пользу "Динамо" в игре с "Днепром-1"

Судья Абдула "купился" на артистизм Беседина, поставив скандальную "точку" в матче на НСК "Олимпийский"

Победа "Динамо" оказалась скандальной / Фото: Facebook

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Известный футбольный комментатор Виктор Вацко высмеял пенальти, назначенный в пользу киевского "Динамо" в игре с "Днепром-1" в рамках девятого тура чемпионата Украины по футболу. Напомним, в воскресенье на НСК "Олимпийский" Алексей Михайличенко добыл четвертую кряду победу у руля киевлян, причем снова сухую – на этот раз со счетом 2:0.

Однако второй гол "Динамо" в ворота "Днепра-1" был забит с 11-метрового, справедливость которого вызывает большие вопросы. Судя по повтору, заработавший пенальти форвард киевлян Артем Беседин "рисовал" нарушение правил, а рефери матча – харьковчанин Анатолий Абдула – "клюнул" на этот артистизм нападающего. В итоге Виктор Цыганков закрепил победу киевлян (2:0), приведя приговор судьи в исполнение удачным ударом с "точки".

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"Непревзойденное пенальти в ворота "Днепра-1" назначил Абдула. Цирк", – написал у себя в Twitter Виктор Вацко по поводу скандального 11-метрового в пользу "Динамо"

Как мы писали ранее, "Динамо" отказалось продавать Цыганкова немцам. Экс-наставник киевлян Александр Хацкевич подтвердил, что лидер команды мог перебраться в чемпионат Германии, но украинский клуб не отпустил своего вингера в "Хоффенхайм" за 20 миллионов евро.

Смотрите, как Цыганков забивает за "Динамо" и сборную Украины

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