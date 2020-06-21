"Это достижение удивит только тех, кто его не знает": успех Каштру с "Шахтером" отметили в Португалии

Президент Федерации футбола Португалии Фернандо Гомес поздравил главного тренера донецкого "Шахтера" Луиша Каштру и его команду с победой в чемпионате Украины. Напомним, вчера "горняки" обыграли "Александрии" и гарантировали себе золотые медали за пять туров до финиша Премьер-лиги.

Реклама

Читайте также: "Я впервые стал чемпионом за 23 года работы": португальский тренер "Шахтера" – о своем долгом пути

"Хотел бы тепло поздравить Луиша Каштру с победой в чемпионате Украины. Это, я подчеркну, является его первым опытом в качестве тренера иностранного клуба. Но это достижение может удивить только тех, кто не знает Луиша Каштру, его профессиональных и человеческих качеств. Сам за себя говорит тот способ, которым он выиграл чемпионат, – 19 очков преимущества. Луиш Каштру стал преемником Паулу Фонсеки, который трижды становился с "Шахтером" чемпионом страны. Ему и его помощникам я выражаю искренние поздравления и сердечную благодарность", – заявил глава Федерации футбола Португалии.

Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Читайте также: Шампанское и танцы: видео из раздевалки "Шахтера" после завоевания чемпионства

Реклама

Ранее президент "Шахтера" Ринат Ахметов прокомментировал чемпионство "горняков": "И праздник, и боль". Заявление Рината Ахметова после того, как донецкий "Шахтер" в тринадцатый раз в своей истории стал чемпионом Украины.

Смотрите обзор золотого матча "Шахтера" против "Александрии":

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама