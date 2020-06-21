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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Это достижение удивит только тех, кто его не знает": успех Каштру с "Шахтером" отметили в Португалии

21 июня, 11:44

Александр Трикиша Александр Трикиша

Португальский тренер впервые в карьере завоевал чемпионский титул

Президент Федерации футбола Португалии Фернандо Гомес поздравил главного тренера донецкого "Шахтера" Луиша Каштру и его команду с победой в чемпионате Украины. Напомним, вчера "горняки" обыграли "Александрии" и гарантировали себе золотые медали за пять туров до финиша Премьер-лиги.

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"Хотел бы тепло поздравить Луиша Каштру с победой в чемпионате Украины. Это, я подчеркну, является его первым опытом в качестве тренера иностранного клуба. Но это достижение может удивить только тех, кто не знает Луиша Каштру, его профессиональных и человеческих качеств. Сам за себя говорит тот способ, которым он выиграл чемпионат, – 19 очков преимущества. Луиш Каштру стал преемником Паулу Фонсеки, который трижды становился с "Шахтером" чемпионом страны. Ему и его помощникам я выражаю искренние поздравления и сердечную благодарность", – заявил глава Федерации футбола Португалии.

Луиш Каштру

Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Ранее президент "Шахтера" Ринат Ахметов прокомментировал чемпионство "горняков": "И праздник, и боль". Заявление Рината Ахметова после того, как донецкий "Шахтер" в тринадцатый раз в своей истории стал чемпионом Украины.

Смотрите обзор золотого матча "Шахтера" против "Александрии":

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
27
23
2
2
69
20
49
71
Забитые 69
Пропущеные 20
Разница 49
Результаты последних матчей: В В В В П
2
ДинамоДинамоДин
26
16
4
6
54
23
31
52
Забитые 54
Пропущеные 23
Разница 31
Результаты последних матчей: В В П Н В
3
ДеснаДеснаДес
26
15
4
7
46
20
26
49
Забитые 46
Пропущеные 20
Разница 26
Результаты последних матчей: В П В Н В
4
ЗаряЗаряЗар
26
15
4
7
42
22
20
49
Забитые 42
Пропущеные 22
Разница 20
Результаты последних матчей: П В П В П
5
АлександрияАлександрияАле
27
13
4
10
39
38
1
43
Забитые 39
Пропущеные 38
Разница 1
Результаты последних матчей: П П П В В
6
КолосКолосКол
26
8
2
16
27
47
-20
26
Забитые 27
Пропущеные 47
Разница -20
Результаты последних матчей: П П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
26
10
4
12
33
38
-5
34
Забитые 33
Пропущеные 38
Разница -5
Результаты последних матчей: П В В В В
8
МариупольМариупольМар
26
7
9
10
27
40
-13
30
Забитые 27
Пропущеные 40
Разница -13
Результаты последних матчей: В Н Н П П
9
ВорсклаВорсклаВор
26
7
5
14
20
41
-21
26
Забитые 20
Пропущеные 41
Разница -21
Результаты последних матчей: В Н Н Н В
10
ОлимпикОлимпикОли
26
6
5
15
23
43
-20
23
Забитые 23
Пропущеные 43
Разница -20
Результаты последних матчей: В Н П Н П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
27
5
7
15
19
44
-25
22
Забитые 19
Пропущеные 44
Разница -25
Результаты последних матчей: П П П Н Н
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

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чемпионат Украины Шахтер Донецк Луиш Каштру

Источники: Террикон , Сегодня|Спорт

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