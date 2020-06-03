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"Это какая-то напасть!": Легионер "Динамо" связывает свои травмы с переездом в Украину

3 июня, 20:32

Александр Трикиша Александр Трикиша

Датский полузащитник за два сезона в Украине отыграл менее 20 матчей

Датский полузащитник киевского "Динамо" Миккель Дуэлунд в интервью журналу "Футбол" рассказал, что травмы стали преследовать его после переезда в Украину. Датчанин перебрался в Динамо летом 2018 года, но с тех пор успел отыграть менее 20 матчей во всех турнирах. Ранее появилась информация, что "Динамо" продает дорогого полузащитника лидеру чемпионата Турции.

"Ранее я не был подвержен травмам, но в "Динамо" это прямо какая-то напасть! В Дании у меня не было травм. Все пошло наперекосяк после перелома лодыжки. Думаю, все последующие травмы – следствие того перелома. Только я восстановился, как получил травму на той же ноге. Затем повредил голеностоп. Довелось перенести вторую операцию на лодыжке, в ходе которой мне из ноги удалили металлическую пластину. Сейчас я полностью восстановился и реально чувствую себя отлично. Вот такая история", – признался Дуэлунд.

В текущем сезоне Дуэлунд провел всего пять матчей, результативными действиями не отличился. Transfermarkt.com оценивает 22-летнего футболиста в 2,4 миллиона евро.

Смотрите, как Миккель забивал за киевское "Динамо" еще осенью 2018 года:

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чемпионат Украины Динамо Киев Миккель Дуэлунд

Источник: Сегодня|Спорт

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