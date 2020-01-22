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"Это методы наперсточников": президент "Динамо" рассказал об изменении регламента в УПЛ

22 января, 20:46

Игорь Суркис выступил против изменений правил по ходу чемпионата

Игорь Суркис

Игорь Суркис / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Президент "Динамо" Игорь Суркис поделился мнением об изменениях в графике УПЛ из-за подготовки сборной к Евро-2020. Ранее тренер "Шахтера" не хотел бы отмены плей-офф чемпионата и предлагает Шеве компромисс.

"Моя позиция по этому поводу однозначная: нельзя менять правила игры по ходу чемпионата. То, что сейчас инициируется УАФ и УПЛ, это методы наперсточников. Ничем другим объяснить подобные подходы и методы невозможно", – отметил президент киевлян.

"А если "Шахтер" дойдет до финала Лиги Европы, то что тогда делать? От выступлений "Шахтера" сейчас зависит, с каким коэффициентом Украина войдет в еврокубковый сезон летом – и как с этим быть? Как им менять свое расписание?

Футбольный клуб "Динамо" всегда уважал и ценил интересы национальной сборной Украины. Мы готовы идти навстречу тренерскому штабу, готовы отпустить в расположение сборной игроков пораньше, если последние туры для нас уже ничего не будут решать. Но при этом мы категорически против подобных подходов и методов. Регламент должен неукоснительно соблюдаться", – сказал Суркис.

Напомним, что Украинская Премьер-лига в текущем чемпионате может отменить плей-офф за право выступать в еврокубках. С такой просьбой в УАФ обратился главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Это связано с предстоящей подготовкой команды к Евро-2020.

Смотрите, как "Динамо" играло в осенней части сезона с "Шахтером"

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чемпионат Украины Динамо Киев Игорь Суркис

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

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