"Это не футбол": лидер "Динамо" прокомментировал решение о проведении матчей без зрителей

Словенец Беньямин Вербич выразил свое отношение к предстоящим поединкам при пустых трибунах

Словенский вингер "Динамо" Беньямин Вербич прокомментировал решение о проведении матчей чемпионата Украины без зрителей в связи с общенациональным карантином, который объявили в стране до 3 апреля с целью не допустить распространения в Украине коронавируса COVID-19.

Отметим, что, среди прочих, при пустых трибунах пройдет матч "Шахтер" – "Динамо", который должен состояться 22 марта.

А последним до карантина матчем со зрителями в Украине стал поединок 1/4 Кубка Украины, в котором "Динамо" обыграло "Александрию" 1:0 благодаря голу Цыганкова в дополнительное время. Этот поединок на НСК "Олимпийский" в Киеве посетило 9 567 зрителей.

Беньямин Вербич / Фото: Instagram

В тренде Коронавирус закрывает Лигу Европы: без зрителей осталась самая титулованная команда турнира

"Жаль, что сегодня была последняя игра с болельщиками перед введением карантина, а на стадионе собралось мало зрителей, – сказал после победы над "Александрией" балканский вингер "Динамо" Беньямин Вербич. – Конечно, футбол без болельщиков – это не футбол. Совсем другая атмосфера, настрой. Но здоровье людей – прежде всего. Если такое решение приняли, значит так нужно"

Как мы писали ранее, коронавирусом заразился партнер Криштиану Роналду. Изолированный защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани утверждает, что с ним все в порядке, и призывает всех к осторожности: "Вирус не делает исключений".

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама