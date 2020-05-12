"Это окончательное решение": УЕФА определился с вердиктом по допинговому делу динамовца Беседина

Украинского футболиста дисквалифицировали на один год

Во вторник, 12 мая, Дисциплинарный комитет УЕФА опубликовал на своем сайте окончательное решение по делу футболиста киевского "Динамо" Артема Беседина. Напомним, в январе против него начали расследование в связи с тем, что в допинг-пробе нападающего сборной Украины обнаружили запрещенное вещество. Анализы у Артема брали 28 ноября – после матча Лиги Европы с "Мальме" в Швеции. К слову, в апреле Беседин впервые рассказал о своем допинг-скандале: "Это не моя вина".

В феврале УЕФА принял решение дисквалифицировать Артема на год. Поскольку украинский футболист апелляцию не подавал, функционеры сегодня подтвердили отстранение Беседина на 12 месяцев, заявив, что "это решение – окончательное". В марте стало известно, какой препарат принимал Беседин.

Вне турниров динамовец будет пребывать до 19 декабря 2020 года. Именно в эту дату в 2019 году УЕФА применил отстранение игрока от соревнований до дополнительного разбирательства.

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