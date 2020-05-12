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"Это окончательное решение": УЕФА определился с вердиктом по допинговому делу динамовца Беседина

12 мая, 14:25

Андрей Фоменко

Украинского футболиста дисквалифицировали на один год

Во вторник, 12 мая, Дисциплинарный комитет УЕФА опубликовал на своем сайте окончательное решение по делу футболиста киевского "Динамо" Артема Беседина. Напомним, в январе против него начали расследование в связи с тем, что в допинг-пробе нападающего сборной Украины обнаружили запрещенное вещество. Анализы у Артема брали 28 ноября – после матча Лиги Европы с "Мальме" в Швеции. К слову, в апреле Беседин впервые рассказал о своем допинг-скандале: "Это не моя вина".

В феврале УЕФА принял решение дисквалифицировать Артема на год. Поскольку украинский футболист апелляцию не подавал, функционеры сегодня подтвердили отстранение Беседина на 12 месяцев, заявив, что "это решение – окончательное". В марте стало известно, какой препарат принимал Беседин.

Вне турниров динамовец будет пребывать до 19 декабря 2020 года. Именно в эту дату в 2019 году УЕФА применил отстранение игрока от соревнований до дополнительного разбирательства.

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УЕФА наказание допинг Динамо Киев Артем Беседин

Источник: UEFA.com

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