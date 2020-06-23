"Это просто катастрофа": тренер "Колоса" разнес в пух и прах судейство в скандальном матче с "Динамо"

В украинской Премьер-лиге завершился очередной игровой день. Смотрите результаты 27-го тура чемпионата Украины. Последний поединок прошел под дождем, но получился "горячим".

Вчера вечером "Динамо" вырвало победу у "Колоса" в матче с четырьмя пенальти. Действия рефери вызвали неоднозначную реакцию, причем у игроков обеих команд. А главный тренер "Колоса" Руслан Костышин не сдерживал негодования:

"Это просто катастрофа. Я не знаю, как можно смотреть VAR и принимать одно решение минут 10, а другое – за секунду. И все смеются с этих решений... Тут много говорить не надо. Вы спросите у игроков "Динамо". Им жаль, что они выиграли таким образом. Хотя они бы, может, и так у нас выиграли. Они не виноваты, что ставят такие пенальти.

Бойко и Арановский – это катастрофа с этим VAR. Меняются друг с другом… Я не знаю, а президенты платят за это деньги, взносы… Игру перенесли с воскресенья на понедельник, и мы ради VAR только и согласились...

Ну не может футболист, который первый на мяче, тянуть за футболку сзади оппонента. Вербич в первом эпизоде – большой молодец, Он дважды говорил судье, что там пенальти не было, а Бойко не захотел его слушать. Вербичу респект, а Бойко – катастрофа. Это шайка-лейка, мафия. Эти шесть судей, которые работают с VAR, оккупировали все. Не VAR вредит футболу, а люди, которые принимают решения. Он на черное говорит белое и наоборот. Я не знаю, почему Бойко ошибается постоянно, а ему за это ничего нет. Не знаю, что у них там за отношения с Лучано Лучи".