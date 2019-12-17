"Это – сборники": главный конкурент "Динамо" обещает неожиданные трансферы

Гендир "Зари" Сергей Рафаилов / Фото: XSport

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Руководство луганской "Зари" – главного соперника киевского "Динамо" в борьбе за второе место в чемпионате Украины и попадание в Лигу чемпионов – раскрыло свои планы на зимнее трансферное окно. По словам генерального директора луганчан Сергея Рафаилова, болельщики увидят в их составе несколько неожиданных новичков. Напомним, перед уходом в отпуск "Заря" с боем проиграла в Премьер-лиге "Шахтеру".

"Мы провели предварительные переговоры. Согласовано, что приедет на просмотр три человека. Плюс, возможно, еще с двумя мы подпишем контракты. На протяжении определенного периода времени за ними наблюдали наши тренеры, – говорит гендир "Зари" Сергей Рафаилов. – Селекционерам пришлось посмотреть и переработать несколько десятков игроков, которых нам рекомендовали или же мы сами смотрели на те позиции, которые нам необходимы. Это неизвестные, достаточно молодые футболисты. Да, они выделяются в тех чемпионатах, где играют. Многие из них – сборники своих стран. Перспективные"

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"По финансам у нас возможности ограничены, – уточнил генеральный директор "Зари". – Но у некоторых игроков так же завышенные требования. Кто-то требует машину, кто-то – зарплату больше, чем мы можем заплатить. Кто-то ограничивает нас в сроках контракта, а кто-то хочет уйти свободным агентом и никак иначе"

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"Мы никого не собираемся наигрывать полгода, чтобы потом он ушел свободным агентом. Такого не будет", – заявил Сергей Рафаилов

Как сообщалось ранее, "Заря" рассталась с кипером, который весил 110 кг. Луганский клуб и бразилец Луис Филиппе прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

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