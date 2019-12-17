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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Это – сборники": главный конкурент "Динамо" обещает неожиданные трансферы

17 декабря, 12:06

Генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов рассказал, как луганский клуб намерен усиливаться зимой

Гендир "Зари" Сергей Рафаилов

Гендир "Зари" Сергей Рафаилов / Фото: XSport

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Руководство луганской "Зари" – главного соперника киевского "Динамо" в борьбе за второе место в чемпионате Украины и попадание в Лигу чемпионов – раскрыло свои планы на зимнее трансферное окно. По словам генерального директора луганчан Сергея Рафаилова, болельщики увидят в их составе несколько неожиданных новичков. Напомним, перед уходом в отпуск "Заря" с боем проиграла в Премьер-лиге "Шахтеру".

"Мы провели предварительные переговоры. Согласовано, что приедет на просмотр три человека. Плюс, возможно, еще с двумя мы подпишем контракты. На протяжении определенного периода времени за ними наблюдали наши тренеры, – говорит гендир "Зари" Сергей Рафаилов. – Селекционерам пришлось посмотреть и переработать несколько десятков игроков, которых нам рекомендовали или же мы сами смотрели на те позиции, которые нам необходимы. Это неизвестные, достаточно молодые футболисты. Да, они выделяются в тех чемпионатах, где играют. Многие из них – сборники своих стран. Перспективные"

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"По финансам у нас возможности ограничены, – уточнил генеральный директор "Зари". – Но у некоторых игроков так же завышенные требования. Кто-то требует машину, кто-то – зарплату больше, чем мы можем заплатить. Кто-то ограничивает нас в сроках контракта, а кто-то хочет уйти свободным агентом и никак иначе"

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"Мы никого не собираемся наигрывать полгода, чтобы потом он ушел свободным агентом. Такого не будет", – заявил Сергей Рафаилов

Как сообщалось ранее, "Заря" рассталась с кипером, который весил 110 кг. Луганский клуб и бразилец Луис Филиппе прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
18
16
2
0
50
9
41
50
Забитые 50
Пропущеные 9
Разница 41
Результаты последних матчей: В В Н В В
2
ДинамоДинамоДин
18
11
3
4
36
12
24
36
Забитые 36
Пропущеные 12
Разница 24
Результаты последних матчей: В П В В П
3
ЗаряЗаряЗар
18
10
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4
34
16
18
34
Забитые 34
Пропущеные 16
Разница 18
Результаты последних матчей: П В В П В
4
ДеснаДеснаДес
18
10
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5
29
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Забитые 29
Пропущеные 13
Разница 16
Результаты последних матчей: П В В П Н
5
АлександрияАлександрияАле
18
10
3
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23
17
6
33
Забитые 23
Пропущеные 17
Разница 6
Результаты последних матчей: В В П В Н
6
МариупольМариупольМар
18
5
7
6
17
26
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22
Забитые 17
Пропущеные 26
Разница -9
Результаты последних матчей: В Н Н П Н
7
КолосКолосКол
18
6
2
10
18
31
-13
20
Забитые 18
Пропущеные 31
Разница -13
Результаты последних матчей: П В П В П
8
Днепр-1Днепр-1Дне
18
5
3
10
18
28
-10
18
Забитые 18
Пропущеные 28
Разница -10
Результаты последних матчей: П П В В Н
9
ОлимпикОлимпикОли
18
5
3
10
16
32
-16
18
Забитые 16
Пропущеные 32
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В Н
10
ЛьвовЛьвовЛьв
18
4
3
11
14
32
-18
15
Забитые 14
Пропущеные 32
Разница -18
Результаты последних матчей: В Н П П В
11
ВорсклаВорсклаВор
18
4
2
12
12
33
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14
Забитые 12
Пропущеные 33
Разница -21
Результаты последних матчей: В П В П П
12
КарпатыКарпатыКар
18
2
5
11
15
33
-18
11
Забитые 15
Пропущеные 33
Разница -18
Результаты последних матчей: П П П П Н

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чемпионат Украины трансферы Заря Луганск Сергей Рафаилов

Источник: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

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