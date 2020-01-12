"Это увидели дети": Тайсон жалеет о среднем пальце, показанном ультрас "Динамо"

Тайсон / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Капитан "Шахтера" Тайсон, находясь в отпуске в Бразилии, вспомнил о проявлениях расизма в скандальном матче против "Динамо" в осенней части Премьер-лиги. Напомним, тогда, в ответ на "уханья" динамовских фанатов, Тайсон показал им средний палец, за что был удален судьей поединка. Из-за возникшей ситуации та игра едва не была сорвана.

"У меня было очень трудное время, думал, такое никогда не случится в моей жизни, – признался в интервью Globo Esporte Тайсон. – Многие люди проходят через это ежедневно. Вы заходите в магазин, а люди плохо относятся к вам из-за то, что вы черный. Но я не плохо отношусь к Украине. Ко мне тоже очень хорошо относятся. Я здесь в течение десяти лет. Я уже предлагал уйти, но клуб меня не отпустил. Поэтому я чувствую, что я им очень нравлюсь. Но это было самое тяжелое время в моей жизни. Надеюсь, никто больше не пройдет через это. Мы просто хотим быть такими же как все. Я просто хочу, чтобы люди прекратили это деление на черных и белых. Мы все одинаковые"

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"Раньше я никогда не проходил через это, но я видел, как с этим сталкивался мой приятель, – продолжает Тайсон. – Когда я играл в "Металлисте", сенегальский защитник Папа Гуйе ежедневно проходил через это, но никогда не реагировал. Это было правильно. Но в тот день я должен был сделать это, потому что выкрики на трибунах были очень громкими. Фанаты подражали звукам обезьян. Первое, что я сделал, это отреагировал, потому что мне больше нечего было делать. Я увидел мяч и пнул его, сделал жест пальцем, а затем извинился, потому что это увидели многие дети. Дети должны видеть, как Тайсон улыбается, играет в футбол и делает то, что мне нравится делать. Но это случилось. Я тогда не подумал. Я должен был защищать себя, способ защиты был таким. Надеюсь, мне не придется пройти через это снова. После этого я зашел в раздевалку и подумал про себя: "Я думаю, что пришло время ехать домой и быть рядом с моей матерью, моим отцом и моими братьями"

Смотрите, как забивает Тайсон

"В остальном 2019 год для меня был замечательным. За меня проголосовали как за лучшего игрока страны, я получил приз от мирового кумира Андрея Шевченко. Я надеюсь, что люди прекратят эти расистские вещи, потому что они ни к чему не приводят", – подытожил Тайсон.

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