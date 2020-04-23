Этого так долго ждали! Украинская девушка футболиста сражается в Лиге чемпионов по сексуальности

Тоска по футболу подтолкнула журналистов польского таблоида Super Express к забавной идее. Редакция на время карантина придумала необычный турнир: организовала Лигу чемпионов по сексуальности между женами и подругами польских футболистов. Читайте также: футболист "Динамо" раскрыл свои прозвища в командах: от Чебурашки до Кинг-Конга.

Журналисты решили развлечь себя и публику следующим образом, объяснив олимпийскую систему для непосвященных:

"Мы отобрали 32 девушки, которые будут соревноваться по кубковой системе. Как и в плей-офф футбольной Лиги чемпионов, из каждой пары дальше проходит только победитель. Начнем с 1/16 финала, а далее нас ждут 1/8, четвертьфинал, полуфинал и финал".

Победительницу определяют путем голосования читателей. Среди участниц есть и украинка – девушка защитника киевского "Динамо" Томаша Кендзеры.

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Интересно, что Виктория Стецик прошла первый раунд.

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В 1/16 украинка победила россиянку Лану Рыбус – жену защитника московского "Локомотива" Мацея Рыбуса.

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