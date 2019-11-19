Европейский гранд пристально следит за одним из лидеров "Динамо"

Цыганков - ТОП-прентендент на гол в "Динамо" / Фото: Facebook

Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков входит в сферу интересов "Галатасарая".

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За прогрессом 22-летнего футболиста в последнее время внимательно следят скауты стамбульского гранда, которые уже подготовили несколько отчетов по Цыганкову и предоставили их на рассмотрение руководству и главному тренеру команды Фатиху Териму.

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Ожидается, что решение о возможных переговорах с "Динамо" по трансферу Цыганкова будет принять в ближайшее время, после того, как свой вердикт по игроку огласит Фатих Терим.

Ранее мы рассказывали, что Цыганков в пролете – лучшим бомбардиром Украины в отборе Евро стал "буйвол" за 7 млн евро. Сборная Украины по футболу завершила свое выступление в отборочном турнире чемпионата Европы-2020. Назван лучший бомбардир украинской команды. Им стал Роман Яремчук.

Ранее мы писали, что ультрас "Динамо" опровергли обвинения в расизме: "Это была акция в поддержку пятнистых сов". По версии представителя динамовских ультрас, скандал в матче с "Шахтером" возник из-за ошибки восприятия звуков.

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