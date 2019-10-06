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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Fair play по-украински: игроки "Динамо" видели, что мяч попал не в руку, а в нос защитнику "Колоса". Но не сказали судье

6 октября, 23:46

"Разве что-то бы поменялось, если бы я сказал?" - говорит про скандальный пенальти полузащитник киевлян Караваев

"Динамо" празднует скандальный гол

"Динамо" празднует скандальный гол / Фото: Facebook

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Полузащитник Александр Караваев прокомментировал победу своего "Динамо" над "Колосом" 4:0 в десятом туре УПЛ. При этом Караваев признался, что видел: в скандальном моменте при счете 0:0, когда судья назначил пенальти в пользу киевлян, игрок "Колоса" Максимов на самом деле сыграл носом, а не рукой – стало быть, оснований для 11-метрового и удаления футболиста хозяев не было. Тем не менее Караваев не сказал об этом арбитру поединка – полтавчанину Андрею Коваленко.

Смотрите видео скандального пенальти в матче "Колос" – "Динамо"

"В ситуации с пенальти мяч, вроде, попал в лицо защитнику. Он отвернулся, потом красный нос. Но мы не можем комментировать решения судей. Когда нам не засчитывают голы или ставят против нас пенальти, мы ничего не говорим, принимаем, как есть. Все жалуются, но мы не можем исправить судейские ошибки, кто-то же над арбитрами выше стоит. Нужно проводить работу, чтобы ошибок не было, – заявил после игры "Колос" – "Динамо" полузащитник киевлян Александр Караваев. – Если посмотреть повтор, видно, что мяч в лицо попал. Во встрече казалось, что он руки поднял, но попало в лицо. Не я принимал решения, не знаю, как поступил бы, будь судьей. Подойти к арбитру и сказать, что "пенки" не было? Ну как это так, если я не уверен. И разве что-то бы поменялось, если бы я сказал?"

Читайте также: "Нельзя сказать, что судья – козел": реакция Михайличенко и Костышина на пенальти, которого не было

На замечание журналиста, что в таком случае арбитр мог отменить неправильно назначенный пенальти, Караваев ответил: "В следующий раз подойду. Можно так?"

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Как сообщалось ранее, Вацко высмеял пенальти, назначенный в пользу "Динамо" в игре с "Днепром-1". Судья Абдула "купился" на артистизм Беседина, поставив скандальную "точку" в победном для киевлян матче на НСК "Олимпийский".

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чемпионат Украины Динамо Киев Александр Караваев Колос Ковалевка

Источник: ua.tribuna.com

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