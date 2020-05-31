Фанаты "Динамо" устроили огненный прием команде на подъезде к "Олимпийскому"

Центральный матч первого карантинного тура чемпионата Украины по футболу, в котором в воскресенье встречаются "Шахтер" и "Динамо", проходит на НСК "Олимпийский" при пустых трибунах. Тем не менее на подъезде к арене фанаты киевской команды ярко, с пиротехникой, встретили подопечных Алексея Михайличенко. Онлайн "Шахтер" – "Динамо" смотреть можно на нашем сайте, а также в прямой трансляции "Класико" показывает сервис oll.tv.

Ультрас киевского "Динамо" встретили клубный автобус на подъезде к НСК "Олимпийский" – фанаты выстроились в колонну и принялись размахивать фаерами.

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Отметим, что до воскресного противостояния в текущем сезоне гранды отечественного футбола уже успели сыграть между собой четыре матча. Причем статистика была равная – обе команды одержали по две победы. "Динамо" дважды праздновало успех с одинаковым счетом 2:1 в Суперкубке и Кубке Украины. Тогда как "Шахтер" был успешнее в Премьер-лиге, одолев киевлян 2:1 и 1:0.

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Смотрите, как "Шахтер" обыграл "Динамо" в ноябре

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Как мы писали ранее, сельский "Колос" стал творцом уникального факта в игре с "Десной". Команда Руслана Костышина первой в истории чемпионата Украины произвела пять замен в течение одной игры.

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Также мы рассказывали, что матч УПЛ "Карпаты" – "Мариуполь" не состоится: во львовской команде есть зараженные коронавирусом, а автобус азовцев развернули.

Все подробности в спецтеме Украинское дерби

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