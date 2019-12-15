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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Фанаты против Суркисов": болельщики "Динамо" сорвали начало матча с "Десной"

15 декабря, 14:23

Столичные фанаты просят братьев Суркисов уйти из "Динамо"

Болельщики киевского "Динамо" сорвали начало поединка 18-го тура чемпионата Украины против черниговской "Десны". Перед самым стартовым свистком столичные фанаты зажгли на трибуне пиротехнику, поэтому арбитру пришлось взять небольшую паузу, пока дым не развеялся. "Десна" – "Динамо" – онлайн матча доступен на нашем сайте.

Где смотреть матч "Десна" – "Динамо"

А когда следы пиротехники рассеялись на гостевой трибуне появился баннер, адресованный президенту Динамо Игорю Суркису. Болельщики с использованием ненормативной лексики требовали у братьев Суркисов отстать от клуба.

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Напомним, что накануне "Динамо" бесславно вылетело из Лиги Европы, не сумев дома обыграть "Лугано" (1:1). Киевляне не вышли в весеннюю часть Лиги Европы лишь во второй раз в истории. Ранее мы писали, что Суркис принял кадровое решение по тренерскому вопросу после ничьей с "Лугано".

Также неудачно Динамо выступает в чемпионате Украины. На данный момент киевляне занимают четвертую строчку в турнирной таблице, уступая "Заре" и "Десне", правда, последним – лишь по дополнительным показателям.

Букмекеры считают "Динамо" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Алексея Михайличенко – 1.75, на ничью – 3.70, на победу Десны" – 3.90. Подробный прогноз букмекеров на матч "Десна" – "Динамо"есть на нашем сайте.

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болельщики чемпионат Украины Динамо Киев Игорь Суркис Десна Чернигов

Источник: Сегодня|Спорт

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