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Фанаты украинских клубов подарили праздники детским домам в разных регионах страны

26 декабря, 19:01

К акции футбольных ультрас присоединился и известный музыкальный исполнитель Yarmak

Фанаты подарили детям праздник

Фанаты подарили детям праздник / Фото: Ultras.org.ua

Фанаты нескольких украинских футбольных клубов показали, что могут не только активно болеть за свои команды, но и заниматься добрыми делами. На днях ультрас киевского "Динамо", донецкого "Шахтера" и "Звезды" подарили праздники нескольким детским домам и реабилитационным центрам. Мы писали, что звездный футболист "Арсенала" жертвует деньги на операции детям.

Фаны "Динамо" уже не первый раз посетили детский дом в Копылове, чтобы поздравить детей с новогодними праздниками. Гости привезли теплые вещи и сладости, средства на которые собирали в течение нескольких месяцев. Болельщики провели для детей интересный мастер-класс по изготовлению модных нынче слаймов. И каждый мог сделать себе индивидуальную игрушку. Позже к ребятам присоединился звездный рэпер Yarmak. Он долго общался с детьми и исполнил для них несколько своих песен. Также Yarmak и его друзья подарили детям игровую приставку.

Читайте, как "Шахтер" на День святого Николая подарил детям 2000 клубных футболок.

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Также ультрас "Шахтера" посетили несколько детских домов в Донецкой области. В течение последнего месяца они собирали деньги, посылки и поздравления для малышни. Также фанаты "Звезды" в Кропивницком посетили с подарками детский реабилитационный центр.

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Смотрите сюжет о советах нумеролога заняться благотворительностью

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Источник: Ultras.org.ua

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