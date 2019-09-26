"Фарта и удачи в матче с "Шахтером": вратарь "Ворсклы" поделился ожиданиями встречи с лидером

Каневцев рассказал о своей травме и пожелал удачи одноклубникам в матче с "Шахтером"

Даниил Каневцев / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

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Вратарь полтавской "Ворсклы" Даниил Каневцев из-за травмы не сможет помочь своей команде в матче 9-го тура чемпионата Украины против донецкого "Шахтера", но поддержал своих партнеров накануне ответственной встречи. Каневцев получил травму в дебютном матче за свою команду, припавший на противостояние с киевским "Динамо" (0:5).

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"Слава Богу, доктора сразу приняли меры, прошел обследование. По прогнозам, через 1-2 недели буду в общей группе. А дебют действительно вышел такой смазанный. Очень обидно, что получил травму в самом начале. Хотелось бы помочь команде. Но я надеюсь, что еще будут хорошие игры", – вспоминает обидную ситуацию вратарь.

За матчем против "Шахтера" Каневцев будет наблюдать с трибуны, поэтому сможет помочь своим партнерам только морально.

"Сидеть на лавочке или на трибуне и наблюдать за родной командой очень тяжело, еще больше волнуешься. Хочу пожелать ребятам фарта и удачи в матче с "Шахтером", – признался полтавчанин.

Как мы писали ранее, между "Динамо" и "Шахтером" сохраняется пропасть в турнирной таблице УПЛ. Несмотря на победу в отложенной игре с мариупольцами, киевляне отстают от "горняков" на 10 очков.

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