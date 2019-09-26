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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Фарта и удачи в матче с "Шахтером": вратарь "Ворсклы" поделился ожиданиями встречи с лидером

26 сентября, 19:56

Каневцев рассказал о своей травме и пожелал удачи одноклубникам в матче с "Шахтером"

Даниил Каневцев

Даниил Каневцев / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

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Вратарь полтавской "Ворсклы" Даниил Каневцев из-за травмы не сможет помочь своей команде в матче 9-го тура чемпионата Украины против донецкого "Шахтера", но поддержал своих партнеров накануне ответственной встречи. Каневцев получил травму в дебютном матче за свою команду, припавший на противостояние с киевским "Динамо" (0:5).

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"Слава Богу, доктора сразу приняли меры, прошел обследование. По прогнозам, через 1-2 недели буду в общей группе. А дебют действительно вышел такой смазанный. Очень обидно, что получил травму в самом начале. Хотелось бы помочь команде. Но я надеюсь, что еще будут хорошие игры", – вспоминает обидную ситуацию вратарь.

За матчем против "Шахтера" Каневцев будет наблюдать с трибуны, поэтому сможет помочь своим партнерам только морально.

"Сидеть на лавочке или на трибуне и наблюдать за родной командой очень тяжело, еще больше волнуешься. Хочу пожелать ребятам фарта и удачи в матче с "Шахтером", – признался полтавчанин.

Как мы писали ранее, между "Динамо" и "Шахтером" сохраняется пропасть в турнирной таблице УПЛ. Несмотря на победу в отложенной игре с мариупольцами, киевляне отстают от "горняков" на 10 очков.

Смотрите, как "Шахтер" громил "Ворсклу" в прошлом сезоне

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
8
8
0
0
24
6
18
24
Забитые 24
Пропущеные 6
Разница 18
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ДеснаДеснаДес
8
4
2
2
9
4
5
14
Забитые 9
Пропущеные 4
Разница 5
Результаты последних матчей: П В Н В Н
3
ДинамоДинамоДин
8
4
2
2
16
7
9
14
Забитые 16
Пропущеные 7
Разница 9
Результаты последних матчей: В В П Н Н
4
АлександрияАлександрияАле
8
4
1
3
10
11
-1
13
Забитые 10
Пропущеные 11
Разница -1
Результаты последних матчей: Н В В П В
5
ЗаряЗаряЗар
8
3
3
2
12
10
2
12
Забитые 12
Пропущеные 10
Разница 2
Результаты последних матчей: Н П Н В П
6
Днепр-1Днепр-1Дне
8
3
2
3
10
9
1
11
Забитые 10
Пропущеные 9
Разница 1
Результаты последних матчей: В П В П Н
7
КолосКолосКол
8
3
2
3
7
10
-3
11
Забитые 7
Пропущеные 10
Разница -3
Результаты последних матчей: Н В П П Н
8
МариупольМариупольМар
8
2
3
3
7
11
-4
9
Забитые 7
Пропущеные 11
Разница -4
Результаты последних матчей: П Н Н В П
9
КарпатыКарпатыКар
8
2
2
4
6
11
-5
8
Забитые 6
Пропущеные 11
Разница -5
Результаты последних матчей: П В Н П В
10
ВорсклаВорсклаВор
8
2
1
5
8
14
-6
7
Забитые 8
Пропущеные 14
Разница -6
Результаты последних матчей: П П П В Н
11
ЛьвовЛьвовЛьв
8
2
0
6
7
14
-7
6
Забитые 7
Пропущеные 14
Разница -7
Результаты последних матчей: П П П В П
12
ОлимпикОлимпикОли
8
1
2
5
5
14
-9
5
Забитые 5
Пропущеные 14
Разница -9
Результаты последних матчей: В Н П Н П

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чемпионат Украины Шахтер Донецк Ворскла Полтава Даниил Каневцев

Источник: Террикон

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