"Фарта и удачи в матче с "Шахтером": вратарь "Ворсклы" поделился ожиданиями встречи с лидером

Вратарь полтавской "Ворсклы" Даниил Каневцев из-за травмы не сможет помочь своей команде в матче 9-го тура чемпионата Украины против донецкого "Шахтера", но поддержал своих партнеров накануне ответственной встречи. Каневцев получил травму в дебютном матче за свою команду, припавший на противостояние с киевским "Динамо" (0:5).
Читайте также: Защитник "Ворсклы": "Постараемся воспользоваться слабыми сторонами "Шахтера"
"Слава Богу, доктора сразу приняли меры, прошел обследование. По прогнозам, через 1-2 недели буду в общей группе. А дебют действительно вышел такой смазанный. Очень обидно, что получил травму в самом начале. Хотелось бы помочь команде. Но я надеюсь, что еще будут хорошие игры", – вспоминает обидную ситуацию вратарь.
За матчем против "Шахтера" Каневцев будет наблюдать с трибуны, поэтому сможет помочь своим партнерам только морально.
"Сидеть на лавочке или на трибуне и наблюдать за родной командой очень тяжело, еще больше волнуешься. Хочу пожелать ребятам фарта и удачи в матче с "Шахтером", – признался полтавчанин.
Как мы писали ранее, между "Динамо" и "Шахтером" сохраняется пропасть в турнирной таблице УПЛ. Несмотря на победу в отложенной игре с мариупольцами, киевляне отстают от "горняков" на 10 очков.
Смотрите, как "Шахтер" громил "Ворсклу" в прошлом сезоне
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк