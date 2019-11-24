Федецкого обвинили в том, что он "заряжал" деньгами арбитра: скандальное заявление Смалийчука

Артем Федецкий / Фото: Анатолий Бойко, Сегодня|Спорт

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Бывший вице-президент "Карпат" Олег Смалийчук, проживающий сейчас в Испании, выступил с громким заявлением, касающимся экс-игрока львовского клуба и сборной Украины Артема Федецкого. Напомним, ранее Федецкий отказался от перехода в российский чемпионат, отметив: "В Москве думали, что за два миллиона евро я раздвину ножки. Не на того нарвались".

Смалийчук в компании Месси

"Первый день в "Карпатах". Я всех собрал и объяснил, что живу честно и мне не нужен результат любой ценой. Либо живем по нормальным, человеческим правилам, либо выкручиваем лампочку и разбегаемся по домам, – рассказал в эфире программы "Великий футбол" Олег Смалийчук. – Сказал, что не дай бог мне узнать, что игроки со своих премиальных делятся с судьями. Потом со временем я узнаю, что судье за матч "Карпаты" – "Сталь", последний матч сезона, пообещали 200 тысяч гривен. И там торчат уши великого переговорщика – Артема Федецкого"

Смотрите, как Федецкий забивает в свои ворота

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"Я не стал разбираться, позвал Федецкого и сказал, что пора прощаться. Он отказался уходить – отправили в дубль. Лучше туда или в политику. Он был бы хорошим политиком – 100 процентов. Нет никаких сомнений, даже готов поставить ставку. У него есть все: от камеры поганой метлой не отгонишь, селфи на фоне АТО, любит деньги. За деньги, за сумму в контракте любую эмблему поцелует, хоть задницу нарисуй. Весь стандартный набор нашего современного политика. Говорят, будет у нас слуга народа, которого мы заслужили", – заявил Смалийчук

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Артем Федецкий пока на эти заявления Олега Смалийчука не отреагировал.

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