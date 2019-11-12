Ассоциацию футбола Украины призывают отменить дисквалификацию Тайсона

Хочолава и Дентиньо / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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В центральном матче 14-го тура "Шахтер" минимально переиграл "Динамо" 1:0, а сама встреча закончилась оглушительным скандалом. Бразильские легионеры донецкого "Шахтера" подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков киевлян, а Тайсон в ответ показал им средний палец, за что получил красную карточку. Ранее появилось видео того, как фанаты "Динамо" выкрикивают расистские оскорбления в адрес футболиста.

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) также не могла пройти мимо этого инцидента и решила обратиться к УАФ с просьбой отменить дисквалификацию полузащитника "горняков" Тайсона.

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"Мы просим УАФ отменить красную карточку Тайсона. Также мы просим расследовать факт поведения болельщиков и того, как контролировали ситуацию официальные лица. Мы находимся на контакте с Тайсоном и Дентиньо, чтобы предоставить им полную поддержку с нашей стороны", – написано в сообщении организации в Twitter.

FIFPro создана в 1965 году. В нее входят организации 42 стран, в том числе Всеукраинская ассоциация футболистов-профессионалов (АФП).

Также стало известно, какое максимальное наказание грозит "Динамо" за расистское поведение болельщиков.

УЕФА также отреагировал на расистский скандал в матче "Шахтер" – "Динамо". В Организации осуждают любое проявление дискриминации, в том числе расизма.

Смотрите, как болельщики "Динамо" довели до слез игроков "Шахтера" Тайсона и Дентиньо

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