Фиаско для Михайленко: видео всех пяти голов матча "Днепр-1" – "Заря" в чемпионате Украины

Куда катится "Днепр-1"? Команда Дмитрия Михайленко потерпела шестое кряду, с учетом Кубка, поражение, на сей раз уступив на своем поле в поединке чемпионата Украины "Заре". Днепряне пропустили от луганчан четыре мяча, поразив их ворота лишь раз.
Обзор матча "Днепр-1" – "Заря" (1:4)
"Что в Германии, что тут играют 11 на 11, просто там заполнены трибуны, а у нас нет. Это обидно. А в остальном все то же самое", – сказал после победы над днепрянами главный тренер "Зари" Виктор Скрипник, в свое время возглавлявший немецкий "Вердер"
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А по поводу последних поединков "Зари", ведущей борьбу за второе место в УПЛ и путевку в Лигу чемпионов, Виктор Скрипник добавил: "Когда ты играешь "английскую лигу", в которой по три матча в неделю, то на первый план выходит результат. У нас была хорошая игра против "Ворсклы" дома. Потом неудачная встреча по результату с "Александрией", хотя команда боролась, старалась. Сейчас мы снова выиграли, поэтому можно сказать, что неделя для нас прошла неплохо".
Статистика матча "Днепр-1" – "Заря" (1:4)
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Днепр-1 – Заря – 1:4
Голы: Коркишко, 59 – Кабаев, 2, Иванисеня, 22, Кочергин, 73, Леднев, 83 (с пенальти)
Днепр-1: Юрчук – Шаповал, Лопыренок, Гуйе, Полевой – Батагов, Когут – Снижко (Беляев, 88), Булеца (Коркишко, 46), Назаренко – Супряга (Кулиш, 71)
Заря: Шевченко – Тымчик, Абу Ханна, Чеберко (Вернидуб, 80), Михайличенко – Иванисеня – Леднев, Юрченко, Кочергин (Хомченовский, 86) – Русин, Кабаев (Лунев, 80)
Предупреждения:Батагов, Полевой, Когут – Кочергин, Абу Ханна, Тымчик
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