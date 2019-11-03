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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Фиаско для Михайленко: видео всех пяти голов матча "Днепр-1" – "Заря" в чемпионате Украины

3 ноября, 18:05

Благодаря быстрому голу и пенальти луганская "Заря" уничтожила днепрян на их поле

"Днепр-1" - "Заря" - 1:4

"Днепр-1" - "Заря" - 1:4 / Фото: Facebook

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Куда катится "Днепр-1"? Команда Дмитрия Михайленко потерпела шестое кряду, с учетом Кубка, поражение, на сей раз уступив на своем поле в поединке чемпионата Украины "Заре". Днепряне пропустили от луганчан четыре мяча, поразив их ворота лишь раз.

Обзор матча "Днепр-1" – "Заря" (1:4)

"Что в Германии, что тут играют 11 на 11, просто там заполнены трибуны, а у нас нет. Это обидно. А в остальном все то же самое", – сказал после победы над днепрянами главный тренер "Зари" Виктор Скрипник, в свое время возглавлявший немецкий "Вердер"

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А по поводу последних поединков "Зари", ведущей борьбу за второе место в УПЛ и путевку в Лигу чемпионов, Виктор Скрипник добавил: "Когда ты играешь "английскую лигу", в которой по три матча в неделю, то на первый план выходит результат. У нас была хорошая игра против "Ворсклы" дома. Потом неудачная встреча по результату с "Александрией", хотя команда боролась, старалась. Сейчас мы снова выиграли, поэтому можно сказать, что неделя для нас прошла неплохо".

Статистика матча "Днепр-1" – "Заря" (1:4)

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Днепр-1 – Заря – 1:4
Голы: Коркишко, 59 – Кабаев, 2, Иванисеня, 22, Кочергин, 73, Леднев, 83 (с пенальти)
Днепр-1: Юрчук – Шаповал, Лопыренок, Гуйе, Полевой – Батагов, Когут – Снижко (Беляев, 88), Булеца (Коркишко, 46), Назаренко – Супряга (Кулиш, 71)
Заря: Шевченко – Тымчик, Абу Ханна, Чеберко (Вернидуб, 80), Михайличенко – Иванисеня – Леднев, Юрченко, Кочергин (Хомченовский, 86) – Русин, Кабаев (Лунев, 80)
Предупреждения:Батагов, Полевой, Когут – Кочергин, Абу Ханна, Тымчик

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
13
12
1
0
39
6
33
37
Забитые 39
Пропущеные 6
Разница 33
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
ДинамоДинамоДин
13
8
3
2
28
8
20
27
Забитые 28
Пропущеные 8
Разница 20
Результаты последних матчей: В Н В В В
3
ДеснаДеснаДес
13
8
2
3
20
7
13
26
Забитые 20
Пропущеные 7
Разница 13
Результаты последних матчей: В В П В В
4
ЗаряЗаряЗар
13
7
4
2
27
12
15
25
Забитые 27
Пропущеные 12
Разница 15
Результаты последних матчей: В В В Н В
5
АлександрияАлександрияАле
13
7
2
4
17
14
3
23
Забитые 17
Пропущеные 14
Разница 3
Результаты последних матчей: В Н П В В
6
МариупольМариупольМар
13
4
4
5
12
19
-7
16
Забитые 12
Пропущеные 19
Разница -7
Результаты последних матчей: П В В Н П
7
КолосКолосКол
12
4
2
6
9
23
-14
14
Забитые 9
Пропущеные 23
Разница -14
Результаты последних матчей: П П П В Н
8
Днепр-1Днепр-1Дне
13
3
2
8
13
21
-8
11
Забитые 13
Пропущеные 21
Разница -8
Результаты последних матчей: П П П П П
9
ОлимпикОлимпикОли
12
3
2
7
10
22
-12
11
Забитые 10
Пропущеные 22
Разница -12
Результаты последних матчей: В В П П В
10
КарпатыКарпатыКар
13
2
4
7
9
19
-10
10
Забитые 9
Пропущеные 19
Разница -10
Результаты последних матчей: П Н Н П П
11
ВорсклаВорсклаВор
13
2
2
9
9
26
-17
8
Забитые 9
Пропущеные 26
Разница -17
Результаты последних матчей: П П П Н П
12
ЛьвовЛьвовЛьв
13
2
2
9
8
24
-16
8
Забитые 8
Пропущеные 24
Разница -16
Результаты последних матчей: П П Н Н П

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видео голов чемпионат Украины Заря Луганск Днепр-1

Источники: Сегодня|Спорт , FootBoom

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