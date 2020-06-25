Финал Кубка Украины второй раз переносят: с запада страны событие переезжает на восток

Решающий матч собираются провести в Харькове, а не во Львове или Тернополе

Финальный поединок национального Кубка в этом году состоится совсем не там, где планировали. Напомним, первоначально его собирались провести в Тернополе. Однако позже, уже весной, приняли решение отправить его во Львов. Но в связи с непростой эпидемиологической ситуацией на западе Украины игра там не состоится. Кстати, в среду вечером вторым финалистом Кубка Украины стала "Ворскла", обыграв в серии пенальти "Мариуполь".

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Во Львовской ассоциации футбола подтвердили, что матч в городе не состоится. И сказали, что он пройдет в Харькове с вероятностью 99%, пишет сайт 24-го канала. Ареной, скорее всего, выберут ОСК "Металлист". Хотя официально это решение должна утвердить УАФ в пятницу, 26 июня.

На прошлой неделе путевку в финал завоевало киевское "Динамо", легко расправившееся с "Минаем" – коллективом Первой лиги. Поединок с "Ворсклой" запланирован на 8 июля.

Читайте о том, что в Первой лиге между лидером и седьмой командой – три очка: все результаты 20-го тура.

Смотрите, как в среду вечером "Ворскла" добыла путевку в финал в дуэли с "Мариуполем"

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