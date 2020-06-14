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Форвард "Шахтера" Мораес раскрыл секрет необычного празднования гола в матче "Колосом"

14 июня, 23:08

Олег Люлька Олег Люлька

Украинский бразилец, забив мяч, долго аплодировал в камеру. Так он отблагодарил "настоящих героев" - медиков

Лучший бомбардир чемпионата Украины по футболу Жуниор Мораес рассказал, кому он посвятил необычное празднование своего гола, который принес победу "Шахтеру" над "Колосом" 1:0 в воскресном матче Премьер-лиги на НСК "Олимпийский". Поразив ворота соперника, Мораес подбежал к камере и долго в нее аплодировал.

"Кому это посвящается? Я рад, что вы спросили, потому что это очень важный момент. Думаю, за все то, что произошло в мире в последнее время, мы должны поблагодарить медиков, отвечающих за наше здоровье, – сказал форвард "Шахтера" Жуниор Мораес. – Это люди, которые оставили обычную жизнь и семьи, отдавали и отдают свое время и силы, чтобы спасать жизни других, рискуя собственным здоровьем. Я давно хотел высказать свою позицию по этому поводу и посвятить гол тем, кто работает в медицинских учреждениях. Они – настоящие герои"

Видео гола Мораеса и его аплодисментов медикам

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Жуниор Мораес

Жуниор Мораес / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Отметим, что гол в ворота "Колоса" стал для нападающего "Шахтера" Жуниора Мораеса 19-м в нынешнем чемпионате. Столько он уже забивал в сезоне-2013/14, выступая за донецкий "Металлурга", и в первенстве-2018/19, выступая за "горняков". Таким образом уже следующий гол украинского бразильца позволит ему установить новый личный рекорд.

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Читайте также: "В следующем туре станем чемпионами": Луиш Каштру – о победе над "Колосом", травме Исмаили и Лиге Европы

Ранее мы писали, что игроки "Шахтера" трогательно поддержали Исмаили, выбывшего из строя до конца года. На матч с "Колосом" дончане вышли в футболках с изображениями партнера и словами: "Мы с тобой! Возвращайся скорее!"

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
26
22
2
2
66
18
48
68
Забитые 66
Пропущеные 18
Разница 48
Результаты последних матчей: В В В П В
2
ДинамоДинамоДин
26
16
4
6
54
23
31
52
Забитые 54
Пропущеные 23
Разница 31
Результаты последних матчей: В В П Н В
3
ДеснаДеснаДес
26
15
4
7
46
20
26
49
Забитые 46
Пропущеные 20
Разница 26
Результаты последних матчей: В П В Н В
4
ЗаряЗаряЗар
26
15
4
7
42
22
20
49
Забитые 42
Пропущеные 22
Разница 20
Результаты последних матчей: П В П В П
5
АлександрияАлександрияАле
26
13
4
9
37
35
2
43
Забитые 37
Пропущеные 35
Разница 2
Результаты последних матчей: П П В В П
6
КолосКолосКол
26
8
2
16
27
47
-20
26
Забитые 27
Пропущеные 47
Разница -20
Результаты последних матчей: П П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
25
10
4
11
33
36
-3
34
Забитые 33
Пропущеные 36
Разница -3
Результаты последних матчей: В В В В П
8
МариупольМариупольМар
25
6
9
10
24
40
-16
27
Забитые 24
Пропущеные 40
Разница -16
Результаты последних матчей: Н Н П П В
9
ВорсклаВорсклаВор
25
6
5
14
18
41
-23
23
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н Н В П
10
ОлимпикОлимпикОли
26
6
5
15
23
43
-20
23
Забитые 23
Пропущеные 43
Разница -20
Результаты последних матчей: В Н П Н П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
26
5
7
14
19
41
-22
22
Забитые 19
Пропущеные 41
Разница -22
Результаты последних матчей: П П Н Н Н
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

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медики празднование гол видео голов чемпионат Украины Шахтер Донецк Жуниор Мораес

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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