Форвард "Шахтера" Мораес раскрыл секрет необычного празднования гола в матче "Колосом"

Лучший бомбардир чемпионата Украины по футболу Жуниор Мораес рассказал, кому он посвятил необычное празднование своего гола, который принес победу "Шахтеру" над "Колосом" 1:0 в воскресном матче Премьер-лиги на НСК "Олимпийский". Поразив ворота соперника, Мораес подбежал к камере и долго в нее аплодировал.

"Кому это посвящается? Я рад, что вы спросили, потому что это очень важный момент. Думаю, за все то, что произошло в мире в последнее время, мы должны поблагодарить медиков, отвечающих за наше здоровье, – сказал форвард "Шахтера" Жуниор Мораес. – Это люди, которые оставили обычную жизнь и семьи, отдавали и отдают свое время и силы, чтобы спасать жизни других, рискуя собственным здоровьем. Я давно хотел высказать свою позицию по этому поводу и посвятить гол тем, кто работает в медицинских учреждениях. Они – настоящие герои"

Видео гола Мораеса и его аплодисментов медикам

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Жуниор Мораес / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Отметим, что гол в ворота "Колоса" стал для нападающего "Шахтера" Жуниора Мораеса 19-м в нынешнем чемпионате. Столько он уже забивал в сезоне-2013/14, выступая за донецкий "Металлурга", и в первенстве-2018/19, выступая за "горняков". Таким образом уже следующий гол украинского бразильца позволит ему установить новый личный рекорд.

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Ранее мы писали, что игроки "Шахтера" трогательно поддержали Исмаили, выбывшего из строя до конца года. На матч с "Колосом" дончане вышли в футболках с изображениями партнера и словами: "Мы с тобой! Возвращайся скорее!"

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