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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Фура перевернулась и загорелась: футбольный тренер и двое детей погибли в разбитом вдребезги авто

19 июля, 19:07

Елена Павлова Елена Павлова

Пока в этой страшной аварии есть только одна выжившая

В ужасном ДТП под Мукачевом погибли главный тренер МФА "Мункач" Виктор Ряшко и его дети. Об этом в своем телеграм-канале сообщает журналист Виталий Глагола. Ранее мы рассказывали об ужасной аварии лучшего мотоциклиста мира во время Гран-при Испании.

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Авария произошла в 16:30. Фура столкнулась с автомобилем Mazda, в котором находился тренер, а затем перевернулась и загорелась. Легковая машина, по словам очевидцев, была разбита вдребезги. Единственным человеком, который выжил в Mazda после страшной аварии, оказалась жена Виктора Ряшко. Также в автомобиле было двое детей – 11 и 13 лет, они погибли. Эту информацию неофициально подтверждают в больнице Мукачева.

56-летний Виктор Ряшко играл на позиции полузащитника в чемпионате СССР за "Буковину" (Черновцы), "Ниву" (Тернополь), "Кремень" (Кременчуг). В 1990-х годах стал тренером. Возглавлял все ту же тернопольскую "Ниву", "Закарпатье"( Ужгород) и ФК "Мукачево". Он отец футболистов Виктора и Михаила Ряшко. Работал спортивным директором ужгородской "Говерлы".

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Ранее мы давали видео страшной аварии на автогонках в США. Столкновение в Айове чудом не привело к настоящей трагедии.

Смотрите, как в Киеве в ДТП погибли известные автогонщики Колесник и Долот

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