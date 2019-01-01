Футбол в режиме экономии: названа сумма, которую украинские клубы потратили на летние трансферы

Суммарно команды Премьер-лиги Украины раскошелились на 8,4 миллиона евро - это в 185 раз меньше, чем у англичан

/ Фото: Сегодня|Спорт

Авторитетный портал Transfermarkt опубликовал итоги затрат на летние трансферы в национальных футбольных первенствах планеты. В этом рейтинге уверенно лидирует Премьер-лига Англии, клубы которой потратили на приобретение футболистов 1,55 миллиарда евро. На втором месте - испанская Примера (1,32 миллиарда), на третьем - итальянская Серия А (1,18 млрд).

Далее идут немецкая Бундеслига (742 миллиона евро) и французская Лига 1 (675 млн евро). Сразу за топ-чемпионатами Европы расположилась российская Премьер-лига, чьи команды летом 2019-го раскошелились на 235 миллионов евро.

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Что касается Премьер-лиги Украины, то она в этом списке оказалась на 33-м месте с мизерными, по сравнением с тем же английским чемпионатом, трансферными затратами – всего 8,4 миллиона евро на все команды. То есть УПЛ потратила в 126 раз меньше, чем АПЛ. При этом 8 из 12 команд украинской "вышки" вообще не тратились на трансферы, заключая контракты с бесплатными игрокам – свободными агентами.

На 34-й позиции в рейтинге летних трат, то есть под нами, оказался чемпионат Сербии. На 32-й, то есть над нами, – первенство Швейцарии.

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Напомним, ранее один из свободных агентов Хачериди рассказал, за кого он точно не будет играть. На вопрос, нет ли у него желания примкнуть на время к какой-то аматорской команде, Женя отрезал: "Нет, с аматорами играть не хочу".

Также мы рассказывали, что после несостоявшегося камбека Неймар и "Барселона" пошли войной друг на друга. Судебное дело между сторонами долго откладывалось, но теперь конфликт снова набирает обороты. Неймар требует от "Барсы" 26 миллионов евро, "Барселона" от Неймара – 75 миллионов.

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