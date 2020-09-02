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Футболист "Динамо", которого отдали в "Днепр-1", высказался о Луческу

2 сентября, 14:54

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Чемпион мира среди молодежи Сергей Булеца остался доволен подготовкой в Киеве

Новый главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу уже получил представление о нынешнем кадровом потенциале команды, поэтому решил отпустить некоторых игроков в аренду. Среди таких оказался и атакующий полузащитник Сергей Булеца. К слову, "Динамо" запустит свой телеканал, а матчи чемпионата покажет еще на одной "кнопке".

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Булеца, который в прошлом году, становился чемпионом мира среди 20-летних, сейчас находится в лагере молодежной сборной Украины. В комментарии meta-ratings.com.ua он поделился эмоциями от того, что после подготовки к сезону в составе "Динамо" вернется в "Днепр-1":

"Конечно, "Днепр-1" для меня не новая команда, хорошо ее знаю и был рад в ней выступать. Что касается "Динамо", то провел в Киеве хорошую подготовку, для меня это большой опыт тренироваться рядом с такими сильными футболистами.

Личного разговора с Луческу у меня не было, но тренировки под его руководством очень понравились. Узнал много нового, был у всех позитивный настрой, организованность. Луческу много подсказывал каждому футболисту, как лучше действовать".

Читайте также: "Днепр-1" договаривается с бразильцами, которые выводили команду в финал Лиги Европы.

Смотрите, как днепряне сыграли вничью с "Ингульцом" в первом туре Премьер-лиги:

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