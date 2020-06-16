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Футболист "Карпат" признался в нарушении карантина во Львове, но объяснил причину

16 июня, 08:30

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Владислав Дубинчак получил отрицательный результат теста на коронавирус и вышел из дома

Сегодня в украинской Премьер-лиге ожидают результатов теста на коронавирус от футболистов львовских "Карпат". Как известно, в начале июня в клубе было обнаружено много зараженных новым вирусом, поэтому "Карпаты" ушли на карантин, но просили не останавливать чемпионат.

Вчера по сети разлетелось фотография защитника команды Владислава Дубинчака, который идет по улице Львова без маски. Напомним, 1 июня футболист львовских "Карпат" рассказал о своем заражении коронавирусом. Как оказалось, игрок уже выздоровел, перенеся коронавирусную инфекцию без видимых симптомов. Об этом 21-летний футболист сам рассказал в Instagram, объяснив причину своего появления на улице без "защиты":

"Должен отреагировать на множество сообщений. Фото правдивое. Я был первым игроком "Карпат", который получил положительный результат. Я отбыл двухнедельный карантин дома, в полной изоляции. Только раз ездил в клинику, чтобы сделать новый тест, который показал "минус". Второй минус (повторный ПЦР) я получил уже вместе со всей командой. Я полностью здоров! Вирус перенес бессимптомно.

Насчет маски – я признаю свою вину. Но в 99% случаев я ее не снимаю. На фото сзади можно увидеть небольшую кофейню, где мы с девушкой брали кофе. Отойдя менее 100 метров, не успели еще надеть маски снова. Так что не нужно меня обвинять в отсутствии сознательности. Я честно исполнил все необходимые процедуры и готов к тренировкам".

INSTAGRAM

Официальный сайт клуба информации о прохождения теста не опубликовал. Хотя по логике именно вчера, 15 июня, "Карпаты" должны были проходить повторные анализы.

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Ранее директор "Карпат" рассказал о желании играть: "Выступать в чемпионате дублерами – неправильно".

Смотрите, как "Карпаты" последний раз играли 14 марта львовское дерби

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футбол чемпионат Украины Карпаты Львов премьер-лига Владислав Дубинчак

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