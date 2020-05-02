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Футболист "Карпат" сфотографировался со знаменем с изображением Ленина и получил выговор в клубе

2 мая, 11:31

Александр Трикиша

Чемпион мира поздравил бабушку с днем рождения, но попал в скандал из-за шутки

Футболист львовских "Карпат" и чемпион мира в составе сборной Украины U-20 Алексей Хахлев попал в скандал, разместив на своей странице в Instagram фото с советским знаменем с изображением Владимира Ленина и надписью "лучшему животноводу".

Шутка была приурочена ко дню рождения бабушки футболиста, которой 1 мая исполнилось 76 лет. Фото с именинницей Хахлев подписал: "С Днем Рождения, главный командир". Правда, после возмущений подписчиков игрока в соцсетях Хахлев удалил сообщение.

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В клубе сразу же отреагировали на неудачную шутку, попросили прощения у болельщиков за поведение игрока, а самого футболиста строго предупредили.

"Футбольный клуб "Карпаты" считает недопустимым размещение любых фотографий, где игроки клуба позируют на фоне чужеродной символики. Алексей Хахлев, который позволил себе недостойный поступок, был предупрежден и проинформирован о более серьезных санкциях в случае повторения подобного. Футболист – публичное лицо, не имеет права даже в социальных сетях наносить ущерб репутации клуба. Кроме того, с игроками команд всех возрастов клуба будет проведены беседы о недопустимости подобных поступков", – говорится в заявлении клуба.

Сам футболист признал свою вину: "Бывают шутки уместны и неуместны. Мое последнее размещенное фото именно из разряда неуместных шуток. Прошу прощения у всех, кого этим оскорбил".

Ранее мы писали, что львовский футболист отозвался о бывшем тренере "Карпат": "Помните, он майку с Путиным одевал?" Михаил Кополовец считает, что Олег Кононов вряд ли вернулся бы в Украину.

Смотрите обзор львовского дерби перед карантином:

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Ленин чемпионат Украины Карпаты Львов Алексей Хахлев

Источники: Офіційний сайт ФК "Карпати" , Сегодня|Спорт

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