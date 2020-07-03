Футболист "Колоса" встречается с красавицей-финалистской Лиги чемпионов

Исландец Арни Вильхамссон рассказал об отношениях с девушкой фотографией в соцсетях

Сегодня футболист "Колоса" из Ковалевки Арни Вильхамссон поделился в соцсетях информацией о своей девушке. Исландский нападающий второй год выступает в Украине: начинал в одесском "Черноморце", а затем перешел в сельскую команду. Как оказалось, у 26-летнего игрока – довольно знаменитая вторая половинка. Кстати, "Колос" собирается следующий сезон начать на новом стадионе.

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В пятницу Арни выложил в своем Instagram фотографию с девушкой – Сарой Бьорк Гуннарсдоттир, которая также является футболисткой. Вильхамссон недвозначно подписал фото в обнимку с Сарой знаком сердечка. В 2018 году Бьорк вместе с немецким "Вольфсбургом" доходила до финала Лиги чемпионов, пишет isport.ua. Теперь симпатичная футболистка переходит во французский "Лион".

INSTAGRAM

Интересно, что Сара также сегодня поделилась с подписчиками снимком с Вильхамссоном. Причем кадр сделан в центре Киева, куда она прилетела. Ее подпись к фото с сердечками в глазах также не оставляет сомнений в том, что у пары – романтические отношения.

INSTAGRAM

Вспомним о том, как первый легионер "Колоса" отправил "Десну" в нокаут.

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