Футболист сборной Украины рассказал, как ездил на просмотр в российский клуб

Бывший игрок киевского Динамо и сборной Украины Сергей Рыбалка сейчас выступает за турецкий "Сивасспор". Правда, недавно Рыбалка приостановил контракт с турецким клубом, получив серьезную травму. 30-летний полузащитник вспомнил, как в начале 2014 года едва не оказался в российском клубе.

В частности Рыбалка рассказал на YouTube-канале "Бомбардир":

"Ездил на просмотр в "Рубин" после того, как провел год в "Словане". Там был тренер Курбан Бердыев. Они смотрели за мной, хотели подписать. Но потом ушел Бердыев, а мне позвонил Игорь Суркис и сказал, что я еду на просмотр. Это была зима [2014 г.], я полтора месяца не тренировался. Но хорошо, поехал. Там спортивный директор говорит, что тебя хотел пригласить Бердыев, сейчас другой тренер – Билялетдинов. Он посмотрит, как ты проявишь себя. Я попал на самую первую неделю, когда бега, сыграл минут 15 в товарищеском матче и все. Переехал в другую гостиницу, там уже решали с клубом, чтобы перейти в "Викторию" Плзень. Дней пять просидел в гостинице, клубы не могли договориться о сумме. После этого вернулся в "Динамо" и опять уехал в "Слован".

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В чешском "Словане" из Либерца Сергей выступал с начала 2013 года по лето 2014-го. Сейчас его оценивают в 800 тысяч евро.

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