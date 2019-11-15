Футболист "Шахтера" на Канарах помог Бразилии "уложить на лопатки" США

Бразильский защитник "горняков" Додо успешно дебютировал за олимпийскую сборную своей страны

Додо / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Защитник "Шахтера" Додо провел свой дебютный поединок за олимпийскую сборную Бразилии, которая участвует в Международном футбольном фестивале на Канарских островах. В стартовом поединке турнира подопечные Андре Жардина встречались со сборной США (U-23) и победили ее с минимальным перевесом 1:0. Единственный мяч еще в начале игры забил нападающий "Лейпцига" Матеус Кунья.

Додо с Мораесом / Фото: Reuters

Правый защитник "Шахтера" Додо появился на поле во втором тайме, заменив игрока "Атлетико Минейро" Гугу. Для "горняка" это был дебют в олимпийской сборной Бразилии, а ранее он стабильно выступал за "молодежку" этой страны.

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В воскресенье, 17 ноября, состоится финальный матч соревнований, в котором олимпийская сборная Бразилии сыграет с командой Аргентины (U-23).

Отметим, что после возвращения из аренды в португальской "Витории Гимарайнш" Додо стал одним из открытий "Шахтера" в нынешнем сезоне, отличившись голевой передачей на 95-й минуте, которая принесла "горнякам" выездную победу над "Аталантой", а также поразив ворота загребского "Динамо" в домашнем поединке Лиги чемпионов.

Смотрите, как Додо забивает за "Шахтер"

Ранее мы писали, что Паулу Фонсека хочет подписать в "Рому" бывшего игрока "Шахтера". Аргентинский нападающий Факундо Феррейра сейчас выступает за барселонский "Эспаньол".

Также сообщалось, что бывший нападающий "Шахтера" женился на российской модели. Луис Адриано забрал Екатерину Дорожко из Москвы в Бразилию.

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