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Футболиста киевского "Динамо" застали на яхте с женщинами: его жена готовится к разводу

23 января, 11:46

Защитник Карлос Самбрано вляпался еще в одну неприятную историю

Карлос Самбрано

Карлос Самбрано / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Защитник киевского "Динамо" Карлос Самбрано все больше становится известен своими выходками, а не футбольными подвигами. 30-летний перуанец угодил в очередной скандал. Журналисты заподозрили игрока в измене своей жене Марсии Суккар, с которой он в браке с 2017 года. Ранее мы писали, что Самбрано обвиняют в избиении девушки..

Перуанская программа Magaly TV: La Firme провели расследование, в ходе которого выяснили, что Самбрано отдыхал на яхте в компании нескольких женщин, употребляя алкоголь. Что и вызвало подозрения в измене, сообщает издание Libero. Примечательно, что после того, как эту информацию начали активно распространять СМИ, жена футболиста закрыла все свои страницы в соцсетях и удалила совместные с мужем фотографии.

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Журналисты заявили, что окружение футболисты предлагало им денежное вознаграждение за то, что они не предадут историю с яхтой огласке. Также сообщается, что это не первая подобная история с футболистом. Немного ранее его застали выходящим из ночного клуба с двумя девушками. "Динамо" разрешило Карлосу не возвращаться из отпуска, а искать себе новый клуб. К слову, перуанский клуб хочет арендовать Самбрано.

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Смотрите, как "Динамо" уступило "Мальме" в суперрезультативном матче (3:4)

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Источник: isport.ua

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