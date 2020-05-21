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Футболисты "Шахтера" на праздник посвятили в украинцы главного тренера: капитан подарил вышиванку

21 мая, 15:33

Андрей Фоменко

Андрей Пятов перед тренировкой рассказал Луишу Каштру о нашем празднике

Сегодняшний украинский национальный праздник – День вышиванки – отметили и футболисты донецкого "Шахтера". Перед началом тренировки на базе "Святошин" к празднованию они привлекли и главного тренера команды. К слову, сегодня представлен новый календарь доигровки украинского сезона.

Перед началом занятия капитан "Шахтера" Андрей Пятов с радостной улыбкой подарил вышиванку португальцу Луишу Каштру. Об этом сообщил официальный аккаунт "горняков" в Instagram. Естественно, что наставник принял подарок.

INSTAGRAM

Тем временем стало известно, что на этой неделе "Динамо" и "Шахтер" сыграют с одной и той же командой. Киевский коллектив померяется силами с "Рухом" уже завтра – в пятницу, 22 мая. А донецкий клуб примет гостей у себя на базе в воскресенье. Причем встречу будет показывать клубный канал "оранжево-черных".

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Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал "Вольфсбург" в 1/8 финала Лиги Европы два месяца назад

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футбол вышиванка Шахтер Донецк Андрей Пятов День вышиванки Луиш Каштру

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