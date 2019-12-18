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Футбольным судьям в Украине дали десять лет: новые наказания за "договорняки"

18 декабря, 07:09

Арбитры Арановский и Молотокас просили смягчения санкций, а им их удвоили

Виктор Арановский (по центру)

Виктор Арановский (по центру) / Фото: Facebook

Украинские футбольные арбитры Виктор Арановский и Вячеслав Молотокас получили по 10 лет дисквалификации за организацию договорных матчей и встреч с фиксированными результатами, сообщает FootballHub. Это рекордно жесткое наказание за подобную деятельность в украинском футболе.

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Отметим, что в августе Арановского, Молотокаса и еще одного арбитра Юрия Буренко контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола отстранил от футбола на 5 лет. Арбитры подали апелляцию. Но после рассмотрения апелляции апелляционный комитет не сократил, а наоборот, удвоил наказание для Арановского и Молотокаса, а Буренко оставил в силе 5-летнее отлучение.

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При этом апелляционный комитет увеличил срок наказания еще для троих украинских футбольных рефери – Юрию Вишневскому дали 4 года вместо 2, а Дмитрию Денисюку и Дмитрию Смиляку присудили трехлетнюю дисквалификацию взамен однолетней.

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чемпионат Украины ФФУ судьи договорной матч

Источник: Footballhubua

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